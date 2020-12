Lidé ani během vánočních svátků nezapomněli na čtyřnohé sirotky v jičínském psím útulku. Dárky v podobě kvalitního krmení přinášeli pod Zebín už od začátku prosince. K pejskům nakukovali přes plot, venčení v době coronavirové epidemie totiž zajišťují nasmlouvaní dobrovolníci a omezen je i vstup do zařízení. Útulek je nyní zaplněn z pětasedmdesáti procent. Dvě ženy tu pečují o jedenáct chlupáčů.

Podle vedoucí zařízení Ivany Kašpárkové o adopci není nyní příliš velký zájem, lidé by chtěli štěňata nebo si hodlají pořídit psa pouze na zahradu. „Už delší dobu mám pocit, že polovina národa vymřela. Už nejméně dva měsíce mně volají lidi, že jim někdo v rodině zemřel a že psa doma nechtějí. Další skupina je z těch, kteří se stěhují do bytu a psa se potřebují zbavit. Potom volají, že si pořídili dítě a pejska chtějí dát do útulku. Do týdne řeším několik takových telefonátů,“ stěžuje si Ivana Kašpárková, pro kterou je takový postoj lidí vůči pejskům naprosto nepochopitelný.