Rychnovsko /OD SOUSEDŮ/ – Černé limuzíny, ochranka, oranžové růže a také několik známých politických tváří – to byl obrázek včerejšího poledne na týnišťském nádraží. Přijeli tam premiér Bohuslav Sobotka, radní pro oblast dopravy Karel Janeček a sociálnědemokratičtí kandidáti do Evropského parlamentu – Miroslav Poche, Ivana Tomková a lídr voleb Jan Keller.

Premiér Bohuslav Sobotka a Miroslav Poche příchozím rozdávali růže. Ty potěšily hlavně ženy.



„Nečekám na vlak, přišla jsem se na tuto návštěvu podívat,“ prozradila sedmdesátiletá Jindra Červinková z Týniště. Vadí jí stav místního nádraží, a to především nástupišť. „Senioři do vlaků nastupují jen těžko, chtěla bych, aby se to změnilo a doufám, že k tomu konečně dojde,“ poznamenala.



Jak se do vlaku nastupuje, si vyzkoušeli i politici. Vlakem se projeli až na zastávku před kvasinskou automobilkou. Přistaveny jim však byly modernější vagony soupravy Regionova, které mají snížené nástupní plochy. Přesto si prý politici uvědomují, že je současný stav nevyhovující.



„V republice určitě existují nádraží, která jsou v lepším stavu a vypadají mnohem lépe než nádraží v Týništi nad Orlicí, byl jsem však ubezpečen zástupci Správy železniční dopravní cesty, že je rekonstrukce na dobré cestě. Měl by se tam výrazně zlepšit komfort pro cestující. Doufám, že se ty plány podaří naplnit v horizontu několika měsíců a že za rok či za rok a půl se z tohoto nádraží bude cestovat za lepších podmínek,“ prozradil premiér Bohuslav Sobotka, který podle svých slov cestoval vlakem naposledy před měsícem. „Není to pro mě nějak prudce nový zážitek,“ poznamenal s úsměvem. Cestou vlakem Bohuslav Sobotka a Miroslav Poche „klábosili“, a řeč přišla například i na rychnovský zámek.



Před kvasinským závodem, kde jejich cesta vlakem skončila, přišly růže opět na řadu. Jejich rozdávání se s úsměvem ujal kandidát do Evropského parlamentu Miroslav Poche.



Některým zaměstnankyním tak zpříjemnil nástup na odpolední směnu. Nezastavilo ho ani aprílové počasí, které návštěvu po celý den provázelo. Politici se setkali také se zástupci obcí blízkých automobilce a zaměřili se i na otázky týkající se silniční dopravy. Rychnovský deník byl u toho a v příštích dnech na svých stránkách nabídne další, rozšířené informace.