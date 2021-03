„Seběhlo se to úplně jednoduše. Přečetl jsem si v Deníku článek o chlapci, který si chce ušetřit na notebook a na kameru a proto začal vyrábět nudle a prodávat je. Tak říkám manželce: ,Mamko, hoch shání kameru. My ji tady máme ve skříni a zahálí nám, tak ho tím třeba potěšíme.´ No a více nebylo co řešit,“ říká Pavel Štěpán z Jaroměře, který nedělal žádné dlouhé okolky a prostřednictvím Náchodského deníku se s mladým výrobcem nudlí spojil.

Slovo dalo slovo a ve čtvrtek si Patrik společně s maminkou pro kameru do Jaroměře přijeli. „Nemáme vnoučata, tak jsme chtěli udělat radost třeba i někomu, koho neznáme,“ říká paní Miluše Štěpánová. „Prostě jsi nás chytil tím,“ obrací se k Patrikovi, „jak se snažíš ve svých 12 letech vydělat nějakou tu korunu, abys jsi si mohl koupit to, po čem toužíš. To nás tedy opravdu vzalo za srdce,“ usmívají se na sebe navzájem dárce a obdarovaný.

„Dneska ty mladý jsou většinou spíš do luftu a tenhle příběh nás opravdu zaujal. Patrik je klučina, kterému to myslí, má cíl a chce si ho splnit. To se málokdy takhle u mladých vidí. Prostě nás dostal,“ dodává paní Miluše.

Kamera manželům Štěpánovým ke spokojenosti sloužila hlavně na dovolených. „Jezdili jsme hodně na Slovensko k příbuzným, tam jsme chodili do hor, na salaše. Natáčeli jsem třeba i výrobu korbáčů nebo Jánošíkovy slavnosti. To bylo fajn,“ vzpomínají manželé. „Teď jsem dostal k narozeninám pořádný foťák a už kameru nepoužívám. Jsme rádi, že bude sloužit i nadále,“ dodal Pavel Štěpán a začal Patrikovi vysvětlovat jednotlivé funkce a ovládání kamery. „Doufám, že jednou za čas se třeba ozveš a řekneš co jsi natočil,“ sledovala oba paní domu.

„Já myslím, že jednou za čas vám minimálně přistane na klice pytlíček s nudlemi,“ vstoupila do povídání Patrikova maminka Michaela Macourková. „To vůbec ne, to nemusíte, kvůli tomu jsme to nedělali – to jsou úplatky,“ smáli se manželé, kteří jsou pravidelní čtenáři Deníku již od jeho vzniku v roce 1996. „Čteme Náchodský deník co existuje, přešli jsme na něj po zániku Pochodně,“ vzpomněl Pavel Štěpán předchůdkyni nynějšího formátu regionálních zpráv.

Patrik ve výrobě nudlí neúnavně i s trochou únavy pokračuje dále. „Už to stíháme lépe. Pomalu se blížíme konci,“ říká mladý výrobce domácích nudlí.

Maminka ho však krapet brzdí. „No u konce to ještě rozhodně není. Už sice nemáme tolik lidí, ale včera jsem to počítala a máme k vyřízení asi 310 zakázek,“ má přehled. „Objednávky se nám teď vrací ve velkém. Kdo si objednal nudle na začátku tak teď chce třeba i 30 až 40 balíčků. Každý den mi pípne nějaká zpráva o dalších pět, šest balíčků – buďto si doobjednávají nebo napíše nový zájemce. Už to je sice mírnější, ale myslím, že ještě tak měsíc budeme mít co dělat,“ odhaduje Michaela Macourková, která synovi pomáhá hlavně s vyřizováním objednávek.

„Už se ale těšíme až bude jaro, skončíme s nudlemi, vytáhneme kola a začneme zase jezdit.“