V pondělí 10. dubna policisté zasahovali ve Stéblové u Pardubic. Podle prvních informací Českých drah se na trati v blízkosti Rosic nad Labem měla pohybovala osoba se sebevražednými úmysly. Policie později upřesnila, že v okolí Pardubic hlídky pátraly po 47leté ženě.

Provoz vlaků u Pardubic zastavilo pátrání po ženě. Policisté ji našli v pořádku. | Foto: Deník/Nikola Remešová

„Dopoledne jsme na lince 158 přijali oznámení muže, který nahlásil pohřešování manželky. Operační středisko zahájilo prvotní úkony a hlídky policistů směřovalo do míst, kde by se mohla pohřešovaná nacházet,“ sdělila mluvčí Policie ČR Andrea Muzikantová s tím, že zhruba po hodině se nezraněnou ženu podařilo nalézt v Pardubicích v ulici Hlaváčova. Ženu si na místě převzali do péče lékaři.

Vlaky se na trať Jaroměř – Pardubice vrátily zhruba po dvou hodinách. A provoz tak byl obnoven krátce před polednem.