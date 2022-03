Kvůli práci s organizací příjezdu Ukrajinců neměl čas to řešit. Zavazadla ale vyfotil a později je umístil na svůj soukromý účet na Twitteru. Není proto zřejmé, zda šlo skutečně o symbol ruských okupantů, nebo o náhodně vzniklý obrazec při přelepení kufrů.

„Neměl jsem víc času to řešit, nádraží bylo plné uprchlíků, jejichž příjezd a rozvoz autobusy jsme pomáhali organizovat,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora. Fotka koluje po sociálních sítích a už se jí podle informací Deníku zabývá i policejní prezidium.

„V každém případě o to má policie zájem a stejně jako vy se mě ptali, jestli mám těch fotek více," dodal Sejkora. Sám fotku na Twitteru okomentoval jen rozpačitým "#Pardubice nádraží dnes ráno. Neříkám nic… Radši…"

Server Neovlivní.cz v úterý přišel s informací, že policie zpracovává metodický pokyn, podle kterého by bylo možné vyšetřovat pro podporu ruské agrese na Ukrajině ty, kteří s ní vyjádří souhlas prostřednictvím písmene Z.

Stejný symbol se objevuje také na řadě míst v Rusku. Ti, kteří souhlasí s ruskou agresí na Ukrajinu, jej umisťují na automobily či oblečení. O víkendu se za Putina postavil například dvacetiletý gymnasta Ivan Kuljak na Světovém poháru v Dauhá. Bronzovou medaili si totiž převzal v dresu s bílým písmenem Z na hrudi. Pozdvižení vzbudil o to víc, protože na stupních vítězů stál s Ukrajincem Iljou Kovtunem.

Význam písmene, které se objevuje na ruských tancích, není jasný. Podle některých může označovat slovo Západ, další se přiklání k významu Za vítězství (Za pobědu). Faktem však zůstává, že v azbuce odpovídá latinské Z, písmenu "З". Co tak má přesně bílé písmeno Z symbolizovat, zůstává stále v rovině spekulací.

Pardubice jako mezizastávka

Většina Ukrajinců z pondělního ranního vlaku v Pardubicích nezůstala. Část z nich pokračovala dál do Prahy, někteří za příbuznými a známými do jiných měst, nebo do Německa.

"V tuto chvíli ale je pro ně časově výhodnější vyplnit potřebné dokumenty v Pardubicích, protože pražské asistenční centra jsou v tuto chvíli přetížená,“ vysvětlil Sejkora.

Od nedělního večera na Komenského náměstí v Pardubicích stojí velké vytápěné stany. Slouží jako čekárna pro uprchlíky z Ukrajiny. "Červené stany jsou plně vytápěné, osvětlené a dnes dopoledne v nich byl zřízen dětský koutek," poznamenala mluvčí hasičů Vendula Horáková.