Školený odběrový tým jičínské nemocnice v minulém týdnu odebral čtyřicet vzorků na testovaní Covid 19. Na covid oddělení zdejší nemocnici leží čtyři pacienti, ani jeden není na koronavirus pozitivní. Na Jičínsku je podle hygieniků celkem pět pozitivních pacientů s Covid-19. Léčí se ve fakultní nemocnici.

„Pacient musí mít pro testování specifické příznaky, počet sad je limitovaný, kapacita v laboratořích, kde testy vyhodnocují, je v kraji velmi omezena. Nemůžeme otestovat každého, u mnoha potencionálních pacientů sehrává roli i psychika,“ říká k průběhu testování ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma.

Specifické příznaky koronavirového onemocnění ale pacienti již nyní jen těžko posoudí.

Na začátku pandemie byla jedním ze signálu choroby teplota nad 38 stupňů Celsia, nyní už je řada pacientů, kteří mají lehký průběh s teplotou nad 37 stupňů a nikdo je nechce vyšetřit. Co mají dělat?

Ano, teplota se snížila, stačí 37,1. U starých lidí často zvýšená teplota není, devadesátiletá pacientka přišla v minulém týdnu bez teploty a následně se u ní nemoc laboratorně prokázala. Je to složité, onemocnění se může potvrdit pouze testy. Příznaky nejsou specifické, jsou společné s řadou jiných nachlazení, chřipek a viróz.



Pane řediteli, je pravda, že od hygieniků nemocnice nemá přesné údaje o počtu nakažených?

Statistiku máme, ale nedostáváme od hygieny všechny potřebné informace, zejména epidemiologické. Na to je bohužel zákon. Pochopitelně by naši zdravotníci kvůli epidemiologické situaci rádi věděli, kdo je covid pozitivní, aby se dokázali situaci přizpůsobit.

Pevně věříme, že tato epidemie alespoň do budoucna problém vyřeší a snad si zákonodárci uvědomí, že jsou situace, kdy informace potřebujeme a nefunguje to.



V Jičíně je v karanténě nyní sedm zdravotníků, kde se setkali s nakaženým?

Záchranka přivezla pozitivní pacientku, která nevykazovala známky onemocnění. Hospitalizovali jsme ji na interní ambulanci, následovalo rentgenologické vyšetření, které potvrdilo, že by se mohlo jednat o tuto nákazu, což nakonec potvrdilo vyšetření v hradecké nemocnice. Zdravotníci, kteří přišli do styku s pacientkou, šli do karantény.



Jak je to s ochrannými pomůckami. Má jich nemocnice už dost?

Zásobení ochranným materiálem není stále dostatečné. Přísně posuzujeme, kam co předáme. Covidové centrum je vybaveno respirátory ffp3, další pomůcky přerozdělujeme na příděl. Ministerstvo nám nediktuje, kam co dát, ale pouze doporučuje. Nepřímo tím dává najevo, že materiálu je nedostatek.



V jičínské nemocnici probíhá nově třídění pacientů, jaký je režim v novobydžovské nemocnici?

„V nemocnici v Novém Bydžově též probíhá třídění pacientů. Hned při vstupu do areálu kontrolujeme oprávněnost vstupu a dále u vchodu do budovy C, kde jsou ambulantní provozy, a lůžková oddělení interny a rehabilitace, včetně části LDN. V dalších budovách, kde jsou pacienti pouze na lůžkách LDN, funguje režim „zavřených dveří.“

Vzhledem k tomu, že právě geriatričtí pacienti jsou nejvíce ohroženi touto infekcí, snažíme se je maximálně chránit. Pokud bychom měli přijmout nové pacienty z jiných zařízení, musí být předem testování na covid 19 a musí být negativní.To stejné platí i v Jičíně,“ odpovídá na dotaz primářka bydžovské nemocnice Jana Kolářová.