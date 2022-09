Máte za sebou náročné dny. Můžete popsat sled událostí po úterním incidentu?

Poslední dva dny to byl skutečně blázinec. Hned v úterý jsem psala rodičům mail a na událost je upozornila. Na druhý den ráno jsme svolali mimořádnou učitelskou poradu, na začátku vyučování jsme důkladně poučili děti o bezpečném chování při odchodu ze školy domů. Úzce spolupracujeme s policií a snažíme se dělat nejvíc, co můžeme, aby se podařilo případ objasnit a hlavně aby se to už neopakovalo. Také jsem znovu napsala rodičům, informovala je o dalším průběhu a požádala je o pomoc při hledání svědků. Doteď totiž například neznáme identitu kolemjdoucí ženy, která v záchraně dívky zřejmě hrála klíčovou roli.

Jak to zvládá napadená holčička?

Naštěstí je skvělá a zachovala se moc statečně. Zapamatovala si opravdu hodně detailů o neznámém muži, jak vypadal, co měl na sobě a dokonce si snad vzpomněla i na první čísla poznávací značky jeho modrého auta. Na základě toho nyní policisté dál vyšetřují.

Ozval se někdo z veřejnosti s dalšími informacemi?

Bohužel ne. Nepřihlásila se ani paní, která měla být přímo u toho. Nikdo z našich učitelů ani rodičů to nejspíš nebyl, tak nás napadlo, jestli to nebyla paní z mateřské školy naproti. I s nimi jsme navázali spolupráci, ale žádné další informace z toho nevzešly.

Noční můra rodičů. Před školou v Sobotce lákal muž desetiletou dívku do auta

Přemýšlíte v tuto chvíli o posílení bezpečnosti, třeba zavedení kamerového systému před školou?

Ulici před naší školou snímá kamera umístěná na protější mateřince. Tu mají na starost policisté, kteří rozhodují, kam se bezpečnostní kamery rozmístí. Momentálně se tam ale něco stěhuje a kamera byla zrovna v době incidentu nešťastnou shodou okolností vypnutá. Jakmile ji zase zapnou, budeme opět pod bezpečnostním dohledem.

Mluvíte o náhodě, ale tohle vypadá, jako by si pachatel čin dopředu naplánoval…

To ano, navíc musel být opravdu otrlý. Událost se stala krátce po poledni ve chvíli, kdy končí vyučování a před školou se pohybuje spousta žáků, rodičů a učitelů. Chvíli předtím, než se to stalo, jsem i já s dalšími učiteli a rodiči před školou procházela.

A co další opatření, aby se děti a jejich rodiče cítili bezpečněji?

Všichni jsme ve střehu, děti jsme poučili a rodičům klademe na srdce, aby jim bezpečnostní pravidla také vštěpovali. Snažíme se také vyjít vstříc rodičům a otevřeli jsme družinu i pro děti, které už do ní nechodí. Především se to týká těch, které samy dojíždějí autobusem ze spádových obcí. Nyní mohou počkat v družině, aby se nemusely pohybovat po ulici samy. Jde nám hlavně o zajištění bezpečí dětí, uklidnění vystrašených rodičů a zabránění opakování podobného incidentu.