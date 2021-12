"Jsme v bodu, kdy finalizujeme převodní smlouvu. Věřím, že hned po začátku Nového roku by kostel mohl být přepsán na nás. Pak se budeme moct věnovat jeho záchraně intenzivněji než dosud," řekl Richard Krajčo, který detailně vysvětlil, proč si kostel kupuje, kolik do jeho opravy už investoval a jaké s ním má záměry. Prozradil také, jak silné pouto si vybudoval k Chotěvicím a zdejšímu kraji, nebo že se naučil lyžovat v Mladých Bukách.

"Naším cílem není vlastnit kostel a udělat si tam bydlení, rockový klub nebo něco podobného. Je to přesně naopak. Chceme kostel udržovat k účelu, k jakému byl stvořen. To znamená, aby to bylo místo setkávání, spočinutí, rozjímání. Naším záměrem je přiblížit ho lidem, aby se stal poutním místem, na kterém se rádi zastaví a řeknou si: Wau, tady v Podkrkonoší je něco speciálního, něco co chceme vidět," říká Richard Krajčo. Na druhý svátek vánoční 26. prosince se bude konat v kostele v Chotěvicích první velká akce, mše Zbigniewa Czendlika a koncert Richarda Krajča. Je vyprodáno.

Můžete objasnit situaci s kostelem v Chotěvicích?

Je zavřený. Místní se pokoušeli aspoň jednou za rok udělat nějakou akci na Vánoce, ale jinak byl pro diecézi prakticky nadbytečný. Není to jejich vinou. Je to dáno tím, že lidé o víru a kostely ztratili zájem. Často jsme kolem kostela chodili po cyklostezce na procházky s našimi pejsky a viděli, jak se jeho stav postupně zhoršuje. Jednou přišla moje žena se spásným nápadem, že bychom kostel, když už tady žijeme, měli zachránit a zachovat pro další generace.

Jaký vývoj poté nabrala situace?

Pan starosta nás do kostela jednou vzal. Viděli jsme, jak hezký a mimořádný je ve svém interiéru. Okouzlil nás. Přišlo nám líto, že je kostel zavřený a nefunkční. To bylo zhruba před rokem a půl. Potom jsem začal podnikat kroky k tomu, abychom mohli s Královéhradeckým biskupstvím začít jednat. Jak to v životě bývá, některé věci jsou složitější, takže nyní jsme v bodu, kdy finalizujeme převodní smlouvu. Věřím, že hned po začátku Nového roku by kostel mohl být přepsán na nás. Pak se budeme moct věnovat jeho záchraně intenzivněji než dosud.

Komu bude kostel patřit?

Naší nadaci AnděLOVÉ, kterou jsme kvůli kostelu založili. Bude nutné samozřejmě splnit určité podmínky, které z převodu církevní památky vyplývají. Naším cílem není vlastnit kostel a udělat si z toho bydlení, rockový klub nebo něco podobného. Je to přesně naopak. Chceme kostel udržovat k účelu, k jakému byl stvořen. To znamená, aby to bylo místo setkávání, spočinutí, rozjímání. Naším záměrem je přiblížit ho lidem, aby se stal poutním místem, na kterém se rádi zastaví a řeknou si: Wau, tady v Podkrkonoší je něco speciálního, něco co chceme vidět. Takže až pojedou do Pece, Špindlu nebo Vrchlabí, zastaví se tady v Chotěvicích, protože je to bude lákat.

Kdy bude kostel otevřený?

Cílem je otevřít ho časem každý den. Takové jsou naše plány. Možná i díky tomu lidé zase najdou cestu na taková místa, aby se trošku zastavili a popřemýšleli v době, která je hrozně uspěchaná.

Nadace AnděLOVÉ patří vám s manželkou Karin?

Ano. Založili jsme ji s manželkou. Rozhodli jsme se, že budeme v kostele pořádat různé akce a koncerty. Veškerý výtěžek budeme vždy věnovat do postupných oprav kostela. Tak, jak nám to bude umožněno a dovoleno.

Kolik stojí takový kostel?

Víte, ono ani tolik nejde o peníze za pořízení. Diecéze vám kostel převede za korunu. Jde spíš o to, kolik peněz do kostela musíte investovat. Protože to už je na vás. My jsme v tuhle chvíli do kostela v Chotěvicích investovali už šestimístnou částku, která se pomalu blíží sedmimístné. Ale pomáhají nám i fanoušci. Cítí, že to myslíme upřímně, a že bude vlastně i jejich.

Z toho, co říkáte, je patrné, že k místu máte silný vztah. Je to tak?

Sedmnáct let mám v Chotěvicích statek. I když tady netrávím každý den, tak jsem si zdejší kraj zamiloval. Naučil jsem se lyžovat v Mladých Bukách, věnujeme se turistice v Krkonoších. Prakticky celé léto jsem vždycky tady, na tři-čtyři měsíce se sem odstěhuju. Je to můj domov. Přesídlili jsme sem celá rodina. V Ostravě mi sice zůstala kapela, ale maminka a bratr jsou už také Východočeši. Mám k tomuto místu už silné pouto. Nevím, jestli po mně na světě zůstanou písničky a po ženě filmy a knihy. Možná jo. Ale rozhodně bychom byli rádi, aby po nás zůstalo něco dalších 100, 150 let, až tady nebudeme. Kostel může být takovým naším otiskem.

Jaké opravy jste už v kostele provedli?

Vyměnili jsme střechu na sakristii a márnici, která je na pozemku kostela. Ty původní byly zničené a teklo skrze ně. Vyměnili jsme okna ve věži. Několikrát jsme provedli nátěr uvnitř kostela, abychom zbavili lavice, zpovědnici a sochy od červotočů, kteří už je postupně rozebírali. Teď máme před sebou výměnu dřevěné podlahy, na které lavice stojí. Je plesnivá a rozežraná. Zásadní opravy, které nás čekají, ale budeme muset řešit s památkáři. Budou to restaurátorské práce, například křížové cesty, oltářů. Bude nutné kompletní vymalování kostela, kompletní elektřina, venkovní omítka. Rádi bychom vrátili hodiny do věže, aby je Chotěvice měly opět na kostele. Plánů je hodně, není to na rok. Máme představu, že každý rok bychom chtěli něco udělat.

FOTO: Podívejte se, jak vypadá kostel, který bude patřit Richardu Krajčovi

Využijete kostel pro kulturní akce?

Určitě. A rádi bychom v kostele vytvořili galerii, něco speciálního, abychom dokázali přilákat i mladé lidi. Miluju pop-art, takže už při akci 26. prosince budeme mít v kostele první dva pop-artové obrazy od českého malíře Josefa Rataje, který neuvěřitelným způsobem ztvárnil Ježíše a Pannu Marii. Budou to první vlaštovky. Chceme z kostela udělat místo, za kterým budou lidé opravdu mířit.

Jakou máte spolupráci s obcí Chotěvice?

Skvělou. Pan starosta Lukeš nám pomáhá s řadou věcí kvůli kostelu, kterým vůbec nerozumíme. Místní lidé nám pomohli uklidit kostel před koncertem. Když jsme loni dělali na Silvestra živé vysílání z kostela, tak na nás „sousedé“ čekali a děkovali za naši snahu kostel opravit. Mají k němu možná mnohem silnější vztah než my a vypadá to, že místní lidé náš záměr přijímají dobře. Doufám, že nám to spolu bude takhle dobře fungovat dál. Ostatně, pro ně to děláme, aby tady měli vedle hospody i něco duchovního. Snad nám to vydrží, protože bez lidí, kteří to tady budou mít rádi, nebude mít naše úsilí smysl.

Můžete přiblížit, co se bude 26. prosince v chotěvickém kostele odehrávat?

Vánoční mše a koncert. Mši bude sloužit náš kamarád Zbigniew Czendlik. Po ní bude následovat můj koncert s trumpetistou z naší kapely a kamaráda kytaristy Miloše Knoppa. Spolu jsme si připravili vystoupení v komornější verzi. I když jsou místa beznadějně vyprodána, můžou lidé všechno sledovat díky streamu na mém i kapelovém facebooku nebo YouTube kanále Kryštof. Bude to první velká akce, kterou budeme v kostele pořádat. Veškerý výtěžek půjde na zmiňovanou výměnu podlahy. Mám hroznou radost, že i 26. prosince se sjedou do Chotěvic lidé z celé republiky a chtějí u toho být a pomáhat. Přispívat je možné stále i dobrovolným příspěvkem. Je vidět, že máme skvělé fanoušky, kteří nám fandí a chtějí pomoct našemu záměru.