Rallye letní gumy. Řidič ve Svatém Petru nad Špindlem způsobil kolaps

Do pořádného rizika se pustil řidič, který se vydal do vydatně zasněženého Špindlerova Mlýna osobním autem značky Opel na letních pneumatikách. Ve čtvrtek o půl deváté večer blízko lyžařského areálu ve Svatém Petru auto sjelo do sněhu, nemohlo vyjet a blokovalo provoz.

Ve Špindlerově Mlýně blízko lyžařského areálu Svatý Petr zapadlo do sněhu auto na letních pneumatikách. | Foto: hasiči Špindlerův Mlýn