/FOTOGALERIE/ Řadu nových projektů mají pro začínající rok naplánovaná jednotlivá města i Královéhradecký kraj. Nejdůležitější akcí je ale stavba pod taktovkou státu. Ještě letos se otevře nový 22 kilometrů dlouhý úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Stavba D11 v úseku od Hradce Králové do Hořenic u Jaroměře je v plném proudu | Foto: Deník / Michal Fanta

Královéhradecký kraj – Do poloviny prosince si budou muset lidé z hradeckého kraje počkat na otevření nejdůležitějšího projektu, který se má letos v regionu dokončit. Přesně 17. prosince se má pro řidiče otevřít nový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by plánovaný termín neměla ohrozit ani současná pandemie, práce pokračují i během zimní sezony.