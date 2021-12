Z původní koalice ale před rokem odešla Změna pro Hradec a Zelení a koalice je menšinová.„Určitě ta rozhádanost byla na jednání rady města hodně patrná. Ty neshody byly občas docela ostré. Mě to nějak nepřekvapuje.“ potvrdil dlouhodobé problémy radní za Změnu pro Hradec a Zelené Adam Záruba.

Dlouhodobé důvody

Neshody uvnitř hradecké buňky ANO se minulé pondělí naplno projevily při hlasování o rozpočtu města. Opoziční zastupitelé i s pomocí hlasu radní z ANO Andrei Turkové rozpočet vrátili k přepracování.

„Myslím, že ty důvody byly vidět dlouhodobě, už se o tom píše minimálně rok a vrcholí i tím nejdůležitějším, co v Hradci je, a to je zastupitelský klub a fungování koalice. Což poškozuje celé hnutí ANO. Ti lidé nejsou schopní fungovat, jako dřív,“ shrnuje situaci Petr Koleta.Jednotlivý členové hradecké buňky hnutí se k návrhu na zrušení nechtějí vyjadřovat.

„Hnutí se dohodlo, že se k tomu bude vyjadřovat jen krajské vedení,“ suše konstatuje šéf hradecké místní organizace Jiří Mašek.Sdílnější byl ale člen rady zvolený za ANO Jiří Langr: „Určitě ta situace byla špatná, já jsem i proto už před měsícem vystoupil ze zastupitelského klubu. Vystoupil jsem i proto, že když byl poslední zastupitelský klub asi před měsícem, tam byl přizvaný za krajskou organizaci pan Koleta. A ten dokonce, kdy viděl, jak se tam hádají mezi sebou, tak jim řekl, že to nemá řešení, ať to rozpustí.“

Jiří Langr říká, že nabídl hnutí, že se vzdá funkce radního. Na to prý nikdo dosud nereagoval. „Hádali se mezi sebou, intriky, osobní zájmy. Kvůli tomu jsem vystoupil. Já si myslím, že někteří lidé byli podle mě spíš za ODS, než za ANO. Třeba jsme se dohodli na klubu, že budeme hlasovat nějak a nedodržovalo se to. Týkal se to i zásadních rozhodnutí o městě.“

Vliv na vedení města to mít nebude

Hnutí ANO má ve vedení Hradec Králové dva náměstky a čtyři z devíti radních. „Neovlivní to vedení města, na chod to nebude mít vliv,“ tvrdí náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace z ANO Pavel Marek. Tomu, že problémy hnutí neovlivní řízení města věří i primátor za ODS Alexandr Hrabálek: „My jsme se v pondělí na jednání kolegia primátora tohoto problému dotkli a členové ANO ve vedení města mě ubezpečili, že se to jejich funkcí a práce týkat nebude. Proto pokračujeme dál a věřím, že se stejnou intenzitou jako doposud.“

Podle krajského předsedy ANO Petra Kolety členové hradecké organizace s návrhem na zrušení vesměs souhlasili: „A možná ten krok i s úlevou přivítali.“ Věc teď posoudí celostátní vedení hnutí ANO.

„Jsem rád, že ta diskuze o zrušení probíhala věcně, nechci říct, že úplně v přátelském duchu. Myslím, že je potřeba jedním slovem restart a začít úplně od počátku. Je potřeba udělat tlustou čáru a ne se ohlížet, co, komu, kdo udělal. Je tam spousta kvalitních a dobrých lidí. Je potřeba si říct, co chceme,“ dodává Petr Koleta.