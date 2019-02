Jako zpravodaj Deníku působí na olympiádě v Soči Pavel Ryšavý z Chocně. Své první novinářské krůčky absolvoval před lety jako sportovní redaktor v redakci Orlického deníku. A protože na nás nezapomíná, nechává našim čtenářům nahlédnout do svého sočského deníku.

Technický problém při slavnostním zahájení OH v Soči. Vločka se neproměnila v olympijský kruh. | Foto: ČTK/APA/Johann Groder

Soči, Rusko – Po olympijském Soči se poflakovalo docela dost toulavých psů. Po slavnostním zahájení jich tady už asi moc nezbylo. Podle mě museli po stovkách ran při obrovském ohňostroji naskákat do Černého moře a teď jsou někde na cestě do Turecka…

Ne, vážně. Četl jsem pár článků z domova o tom, jak se Rusové při zahájení olympiády „vytáhli". Prý zase nebetyčná nuda, obrovský trapas s tím, že se nerozsvítily všechny kruhy…

Myslím si něco trochu jiného. Že se jedna sněhová vločka nezměnila na olympijský symbol? Stane se. Však i při zahájení ve Vancouveru před čtyřmi lety se nepostavil jeden sloup. Místo čtyř šly nahoru jen tři. A takové haló kvůli tomu rozhodně nebylo. Jenže teď je moderní se všemu, co pochází z Ruska, pošklebovat, takže kdo do něj nekope, jakoby ani nemohl být novinářem. Nelíbí se mi to.

Tisíce lidí tady pracují na tom, aby všechno lícovalo. Tolik diskutovaná bezpečnost? Řekl bych: až německá pečlivost. Neustále vás někdo kontroluje, procházíte bezpečnostní rámy, autobusy na odjezdu dostávají na dveře pečeť, která se smí strhnout otevřením až v cílové stanici, kde ho pokaždé prohlédnou i zespodu, jestli náhodou neveze nějaké to „překvapení".

Ne, rozhodně bych Rusům nenadával. Snaží se, jakýkoliv problém řeší a řeší ho rychle. Když kolegovi při zahájení nešel internet, okamžitě se k němu sesypala trojice dobrovolníků, bleskově zavolali šéfku, jež mu zdarma zařídila připojení, za které se obyčejně platí 80 Euro.

Z cestování po KHL mám s Ruskem dost zvláštních zážitků. Ale teď se tahle země, co pro mě vždycky byla rájem zamračených a neochotných mužů v beranicích, snaží ukázat jinou tvář. Já mu dávám šanci. Dejte mu ji taky! Pavel Ryšavý