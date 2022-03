"Měli jsme informaci, že k nám dorazí maminka s osmiměsíčním a osmiletým dítětem. Všechny síly jsme tak vrhli na přípravu tohoto jednoho bytu, aby byl pro ně přichystán na míru, aby měli veškerý komfort. Bohužel z nějakých technických důvodů se sem nedostali, což jsme se dozvěděli v pátek," vysvětluje starosta.

"Dnes mi ale volala jedna paní z organizace Nomia, pobočky Adry, se kterou úzce spolupracujeme a na velice dobré úrovni, že k nám přijede maminka s ročním dítětem a pak ještě dvě děti ve věku 14 a 17 let. Takže jsem sháněl pro ně ubytování 2+1, to dítě je hodně ve stresu, brečí a potřebuje nějaký prostor v klidu, náš byt 1+kk se proto pro ně úplně nehodí. Takže jsem teď obvolával místní podnikatele, kteří vhodnější ubytování nabízeli a už se vyřizuje," podotýká.

Do pomoci se tady zapojili hned, jak to šlo: "Jako deštenští dobrovolní hasiči spolupracujeme s místní akční skupinou Pohoda venkov v Dobrušce a oslovila také nás s poptávkou po možnosti ubytování a dopravy uprchlíků z hranic. Nabídli jsme hasičský dopravní automobil a hned jsem rozjel poptávku po místních podnikatelích a lidech, kteří by mohli něco nabídnout. Přidávali se postupně další, takže tu máme možnost dopravy i velkým autobusem, mikrobusy a do dvou dnů bychom tady byli schopni ubytovat 35 až 40 lidí."

"Všichni chtějí pomáhat"

A nabídky jsou vskutku velkorysé, je mezi nimi i celý rodinný dům o dvou obyvatelných patrech a s kompletním vybavením. "Jako obec jsme nabídli čtyři obecní byty, které byly určené k rekonstrukci. Byly v základu vybaveny jen kuchyňskou linkou a sociálním zařízením, takže jsme narychlo sháněli přes sociální sítě nábytek. Zvedla se obrovská vlna pomoci, až jsme to museli zastavit, protože bychom nevěděli, co s tím nábytkem dělat. Ve středu a ve čtvrtek jsme ho sváželi až do večera. Všichni chtějí pomáhat a já jsem na naše občany strašně pyšný, darovali i nádobí a spoustu dalšího vybavení," říká starosta.

Deštenská hasičárna tak připomíná spíš sklad nábytku, ale jsou tu také matrace, stolní hry, hračky, televize, pračky, lednice, talíře, hrnce, misky, varné konvice, mikrovlnky… To všechno lidé poskytli. I domek u hasičské zbrojnice je pořádně zaplněný - hygienickými potřebami, oblečením, obuví, karimatkami, jednorázovými plínkami, prostě vším, co teď bude potřeba a čím místní přispěli do sbírky.

"Pro případ, kdyby si lidé nemohli uvařit, zajistili jsme ve všední dny stravování ve školní jídelně a s místními podnikateli jsme domluvení na přípravě nějakých pokrmů, hlavně obědů, o víkendu. Už hned minulou sobotu jsem se domlouval s ředitelkou místní základní a mateřské školy na vyčlenění nějaké třídy pro uprchlické děti, všechno tak máme nachystané. Máme takové štěstí, že v učitelském sboru je rodilá Ukrajinka, takže nám bude pomáhat jako tlumočnice a samozřejmě bude vyučovat děti uprchlíků," dodává Jaromír Meier.

Podpory se Ukrajincům dostane i v Opočně

Veškeré síly se teď mobilizují i v dalších obcích a městech Rychnovska. Možnosti zjišťují a zajišťují nejen zástupci úřadů a organizací, pomáhají místní obyvatelé i firmy. První ukrajinské rodiny jsou také v Opočně. Tady kraj v případě potřeby může využít i část kapacity internátu odborné školy.

"Jako město jsme připraveni jakkoli pomoci. Máme překladatelku, skauty, kteří by se třeba postarali i o děti, máme určitě i nějaké možnosti vaření jídla, protože v internátě není možnost vařit. Jako město jsme sundali ze záměru prodeje dva byty a spolu se zastupiteli jsme se dohodli, že je dáváme k dispozici pro uprchlíky. Dále se nám nabízejí lidé z Opočna, kteří zde mají třeba malé domky a ty jsou k dispozici přes paní, která je přímo napojená na Ukrajince, kteří do nich přijedou," vysvětluje starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Kromě toho má automobilka Škoda Auto v Opočně startovací byty, nabízela je svým stálým zaměstnancům, mezi nimi i těm z Ukrajiny. Tato kapacita startovacích bytů není úplně naplněna a teď se hodí. "Ti lidé tady chtějí žít, přicházejí za nimi jejich rodinní příslušníci a jsou napojeni na další. Automobilka jim v tuto chvíli chce zabezpečit to nejlepší, takže prověřuju kapacitu mateřských školek a škol. Zatím kapacitu mateřské školy nemáme naplněnou, takže se rádi o tyto děti postaráme. Máme i možnost sehnat lidi, kteří umí ukrajinsky, budou nápomocni, navíc mají pedagogické zkušenosti, což je velká výhoda. Kapacitu volných míst pro děti budu řešit i s paní ředitelkou základní školy," sdělila v pátek odpoledne opočenská starostka.

"Jsme připraveni lidem z Ukrajiny pomoci, chtějí tady žít, postavit si tu domky a hlavně chtějí začít pracovat, máme tady tři lokality pro bydlení, chceme jim možnost bydlet v nich nabídnout," dodává.