Junák – český skaut připravil nejen pro své vedoucí tipy, jak s dětmi o situaci mluvit. „Ten důvod je zřejmý. Jsme největší výchovná organizace pro děti a mládež v republice. S dětmi pracujeme pravidelně a chceme být připravení. V článku se sami zamýšlíme, jestli je to něco, co máme dělat aktivně, nebo jestli máme čekat s čím přijdou. Naše heslo „Buď připraven“ musí platit i v tuto chvíli. Nesmí nás toto téma jako vedoucí zaskočit,“ vysvětluje pohnutky organizace, která má téměř 70 tisíc členů a z toho víc než polovinu dětí do 15 let, mluvčí skautů Barbora Trojak.

„Publikovali jsme text s tím, že náš návod může posloužit i rodičům a dalším, kdo pracuje s mládeží. Inspirovali jsme se zahraničním zdroji a zároveň text připravoval tým našeho programu. To znamená lidé, kteří se dlouhodobě zabývají tím, jak pracovat s dětmi a jaké aktivity jim předkládat a jak je posilovat v různých dovednostech a oblastech. Jsou to zkušení metodici,“ dodává mluvčí skautů.

Hlavně otevřeně

Odborníci na dětskou psychiku se shodují v tom, že s dětmi je třeba mluvit otevřeně. „S dětmi se určitě musí mluvit. Hlavně by to měla být pravda. Vysvětlit, jak to je, objasnit jim pojmy, kterým nerozumí. Měli bychom si dát pozor, abychom o tom s dětmi mluvili v klidu, bez přehnaných emocí a v komfortní situaci, kde se cítí bezpečně,“ radí Ondřej Máslo. Dětský psychoterapeut z Vrchlabí klade důraz na to, aby děti dobře pochopily emoce, které vypjatou situaci provázejí: „Důležité je mluvit o pocitech, aby děti uměly vyjádřit to, co cítí. Snažit se jim přiblížit, co cítíme my. Že je normální cítit v takové situaci strach, smutek, naštvání. Aby dítěti bylo jasné, že třeba bát se v takové situaci je normální.“

Vrchlabský psychoterapeut doporučuje zapojit do vysvětlování i herní prvky. Sednout si nad mapu, na ní dětem ukázat, kde vlastně Ukrajina je. Jak daleko od Česka boje probíhají. Vysvětlit, kdo jsou Ukrajinci, ukázat si jejich vlajku.

Děti nesmíme strašit, ale na druhou stranu ani situaci zlehčovat. „Dospělý člověk musí mít rozhovor pevně v rukou, nesmí být zahlcený emocemi. Práce s dětmi by měla vést do pozitivního, aby se uklidnily, porozuměly situaci,“ říká Ondřej Máslo. Zřejmé je, že i na děti se informace o dění na východě valí ze všech stran.

Tady je role rodičů jasná: „Je důležité, abychom to k tématu přistoupili aktivně. Hrozí, že o tom bude uvažovat samo, že se uvažování dítěte vyvine špatným směrem, bude mít nějaké fantazie, případně si s něčím nebude vědět rady. Některé děti jsou víc uzavřené a není dobré, když se čeká,“ myslí si Ondřej Máslo. „Například je potřeba, když sledujeme s dětmi válečné zpravodajství, abychom vysvětlili, čeho se bát a čeho ne. Každé dítě zvládá stres nebo strach trochu jinak a podle toho reagovat.“

Podle odborníka může pomoci i solidarita, například se zapojit do některé ze sbírek. Větší děti můžeme vzít i na některou z demonstrací. „Dal bych si ale veliký pozor, aby se to nestalo příliš velkým tématem, aby se děti zbytečně nestrašily víc, než je potřeba. Je dobré tématu dát čas, věnovat se tomu, aby to dítě situaci dobře pochopilo, ale všeho moc škodí,“ dodává vrchlabský dětský psychoterapeut Ondřej Máslo.