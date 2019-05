„Významnou změnou je nová koncepce cyklobusů v Českém ráji, kterou jsme připravili ve spolupráci s Libereckým krajem a mikroregionem Český ráj. V této atraktivní lokalitě budou zavedeny dvě pravidelné linky v úseku Jičín – Prachov – Sobotka – Kost a v úseku Jičín – Prachov – Jinolice – Hrubá Skála – Turnov, které nahradí nepravidelný provoz linek v loňském roce,“ uvedl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za dopravu.

Obě linky budou v provozu v červnu a září vždy v sobotu a neděli. Během letních prázdnin budou obsluhovat Český ráj denně.

Nově vyjedou cyklobusy na lince IDOL 392. Ta zajistí spojení na trase Liberec – Turnov – Vyskeř – Kost – Sobotka. O letních prázdninách budou v provozu v pátek, sobotu a neděli. Český ráj, který láká na více než 170 kilometrů cyklotras, se tak stane pro výletníky na kolech dostupnějším.

S novinkami mohou počítat i návštěvníci Orlických hor. Nově mohou využít spojení v sobotu a neděli na trase Orličky – Letohrad – Žamberk – Šerlich – Deštné v Orlických horách.

„Na lince 660144 se posunul odjezd zpátečního spoje, který umožňuje turistům uskutečnit celodenní výlet v oblasti Orliček. Nově se bude z Orliček vracet do Rychnova nad Kněžnou v 17.25. Obě cyklobusové linky budou v této oblasti v provozu v sobotu a neděli od června až do září,“ informoval mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Michal Friček.

Mezinárodní cyklobusová linka Náchod – Kudowa Zdroj – Zieleniec – Orlické Záhoří – Šerlich nově pojede až do Deštného v Orlických horách, a to od června do září o sobotách a nedělích. Zpět do Náchoda se bude vracet v 15.30.

Výluky

„Vzhledem k tomu, že během sezony budou platit úplné uzavírky v Mezivrší a Říčkách v Orlických horách, nebudou v těchto lokalitách jezdit cyklobusy. Pro cestující, kteří chtějí procestovat tuto část Orlických hor, jsme jako náhradu připravili spoj do Bartošovic v Orlických horách,“ upozornil v této souvislosti náměstek hejtmana Martin Červíček.

Také touto oblastí budou cyklobusy křižovat od června do září o víkendech.

„Na lince Jaroměř – Česká Skalice – Nové Město nad Metují – Deštné v Orlických horách – Šerlich se nic nemění. Očekávaná je uzavírka po Jaroměři, kdy asi od srpna nebude obsluhovaná zastávka Jaroměř, Josefov, Korunní Hradby,“ řekl Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, který projekt provozu cyklobusů do oblasti Orlických hor připravuje.

V oblasti Kladského Pomezí po několika letech provozu kvůli nízkému využití skončil provoz v úseku Karlów – Wambierzyce – Broumov. Naopak posílen byl na této lince oblíbený úsek Náchod – Karlów.

Do skalního labyrintu

„Díky tomuto spojení lze v blízkosti česko-polské hranice navštívit stolovou horu Szczeliniec (Hejšovina), která se nachází nad obcí Karlów. Z Karlówa lze také navštívit jedinečný skalní labyrint v Bludných skalách. Od června do září zde cyklobusy pojedou v sobotu a neděli a během letních prázdnin každý den v týdnu,“ dodal Michal Friček.