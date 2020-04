Jak to vypadá, na trvalou, vodovou, barvení a stříhání kštic od odborníků si musíme ještě víc než měsíc počkat. Vláda zveřejnila svůj plán na rozvolňování koronavirových karanténních opatření. Od pondělí se uvolňují pravidla. Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, má prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června.

Zaskočeny zůstaly kadeřnice, jejich provozovny stejně jako kosmetické a masážní salony se mají otevřít až 25. května. „Naštěstí jsem byla dva dny před uzavřením kadeřnictví u holičky. Jestli zahájí provoz až koncem května, tak si asi přistřihnu ofinu a obarvím si vlasy sama,“ reagovala na opatření ředitelka Základní umělecké školy v Jičíně Jaroslava Komárková.

Zůstávají dlouho bez příjmu

Starostka Kopidlna Hana Masáková se rozhodně neztotožňuje s rozhodnutím vlády. Staví se na stranu kadeřnic, které další dva měsíce zůstávají bez příjmu. Provoz se dá podle ní řešit postupným ošetřením vždy jedné zákaznice a následnou dezinfekcí. Problémy s přerostlými vlasy vyřešila po svém. „Dcera vzala do ruky nejdříve nůžky, pak barvu na vlasy,“ nastiňuje řešení.

Zoufají si nejen ženy, ale i muži. Zavřené zůstává zavedené panské kadeřnictví v Trutnově. „Nijak mně to nevadí, nějak přežijeme, důležitá je ochrana zdraví,“ říká provozovatelka, která má z koronavirové nákazy strach, a proto by ani nevyrazila za klienty domů.

Kadeřnice z hradeckého Salonu Kuchařová stříhá jen rodinné příslušníky. „Neumím si představit, že bych někoho barvila a stříhala a on měl uvázanou roušku. To prostě nejde,“ uvádí nás do reality. Jako rizikovou vnímá i docházku za klienty.

Autorka internetové petice

Martina Plačková nechápe, proč nemůže vykonávat tuto služba pro lidi. Je pro znovuotevření kadeřnických a kosmetických salonů od 1. května. „Nevidíme důvod, proč bychom se nemohli navrátit k vykonávání naší profese co nejdříve, při naplnění maximálních možných hygienických opatření,“ uvádí v petici, ke které se připojilo už více než jedenáct tisíc lidí.

Jana Vítková z Hradce Králové vyučuje budoucí kadeřnice a sama pracuje v oboru. K petici se rozhodně nepřipojí. „Rozhodnutí vlády mě také překvapilo, ale vlastně jsme v nejohroženější sféře, dotýkáme se zákaznic, takže verdikt je na místě,“ říká od počítače, odkud rozesílá přebukované objednávky zákaznicím.

„Už mě taky svrbí ruce. Pokud se sníží nárůst případů, věřím, že se termín zkrátí,“ doufá mistrová, která si posteskla i na současnou problematickou výuku ve škole. Ženám doporučuje jako módní prvek nošení čepiček, šátků a klobouků, laděných s rouškami.