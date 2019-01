Východní Čechy - /TIPUJTE JMÉNO NOVÉHO SENÁTORA/ Situace před druhým kolem voleb nahrává na východě Čech nekomunistickým kandidátům. Ale jen za podmínky, že lidé přijdou k urnám.

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Václava Simeonová

Před finálovým rozstřelem senátních kandidátů, kteří postoupili z prvního kola, hodně záleží na tom, zda si seženou podporu neúspěšných soupeřů.

Vyrovnané karty voliči rozdali především na Náchodsku, kde těsně vyhrála komunistická poslankyně Soňa Marková před hejtmanem Lubomírem Francem (ČSSD). Oba získali jen těsně přes 15 procent hlasů, takže jejich šance jsou velmi otevřené.

Mírným favoritem je však podle dosavadních zkušeností s druhými koly senátních voleb Franc. Přece jen je politicky více „doprava" nežli Marková a je tak menším zlem pro středové a pravicové voliče. Pokud se zmobilizují a přijdou k urnám, mohl by mít Franc vítězství v kapse.

Mluví pro něj i podpora tří neúspěšných soupeřů z prvního kola. Přiklání se k němu bývalý starosta České Skalice Petr Fejfar, který kandidoval jako nezávislý, poslanec Jiří Štětina (VV) a rovněž bývalý ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán, jehož do voleb nominovala KDU-ČSL. „Spíše bych voličům doporučil volit hejtmana France," řekl včera.

Ostatních šest náchodských kandidátů nehodlá podpořit nikoho. Někteří dokonce sami ani nepůjdou volit. „Každý volič musí druhé kolo zvážit sám, zejména pro pravicového voliče je to složitá věc. Já sama za sebe říkám, že k volbám poprvé nepůjdu," uvedla náchodská poslankyně ODS Zdeňka Horníková.

„Ještě jsem se nerozhodl, jedna volba je horší než druhá, možná odevzdám prázdnou obálku," přisvědčil dosavadní senátor Petr Pakosta, ještě před rokem člen ODS.

Dodal dokonce, že by svým způsobem nebylo od věci, kdyby vyhrála komunistka Marková. „Bylo by to takové memento a lidé by si třeba něco uvědomili. Oba kandidáti jsou svým ideovým zakotvením naprosto vzdáleni od hodnot, které uznávám. Je tak úplně jedno, který z nich zvítězí," podotkl. Podobně reagoval i kandidát TOP 09 Bedřich Moldan.

Marková nemá velké šance získat jiné než komunistické voliče. U neúspěšných kandidátů proto podporu ani nijak neshání. „Tyto volby jsou na pravicovém Náchodsku výjimečné tím, že postoupili dva levicoví kandidáti," podotkla Marková s tím, že v této části spektra se proto podpora nachází těžko. Protestní hlasy navíc nespokojení voliči rozdali v krajských volbách a následující víkend už většina Východočechů zůstane doma.

Jenže to by ji naopak mohlo do Senátu paradoxně vynést: tradičně mizivá účast ve druhém kole senátek, která se pohybuje kolem 20 procent, přeje stranám s disciplinovanými voliči. Tedy právě KSČM.

Na Svitavsku je situace mnohem přehlednější. Odcházející pardubický hejtman Radko Martínek tady vyhrál první kolo velmi přesvědčivě, získal skoro třetinu hlasů, a vyzývatelkou mu je tady navíc rovněž komunistka.

„Musel by se asi stát zázrak, aby mu senátorský post utekl," míní politolog Jiří Štefek. Před druhým kolem už Martínkovi navíc veřejně deklarovali podporu lidovci včetně Vojtěcha Stříteského, který tu v prvním kole skončil těsně za branami finále. Volit „menší zlo" doporučuje i lídr pardubické ODS Petr Tupec.

Určitou hádankou je naproti tomu chrudimský senátní obvod, kde protikandidátem sociálního demokrata Tomáše Škaryda je nezávislý Jan Veleba, šéf agrární komory. Právě mezi zdejšími početnými farmáři by tak mohl získat hodně hlasů. „Mírným favoritem je právě on i z důvodu znechucení voličů z etablovaných stran," podotkl politolog Štefek.

Veleba odmítl kritické výtky, že se za „nezávislého" jen schovává a že je duší sociální demokrat. „Česká politika je prohnilá durch marš včetně ČSSD, necítím sympatie k žádné partaji," tvrdí. Napověděl ale, že v rodném Velkém Meziříčí na Vysočině volil v krajských volbách buď lidovce, nebo zdejší úspěšné sdružení starostů Pro Vysočinu.

Na rozdíl od Veleby však už Škaryd získal před druhým kolem první podporovatele: komunisty.

Senátní obvod Náchodsko

SOŇA MARKOVÁ (KSČM). Nic bombastického ve zbytku kampaně neplánuje, „žádného Karla Gotta jsme nepozvali." Tiskne plakáty a zajistila radiovůz.

LUBOMÍR FRANC (ČSSD). Občanům děkuje za hlas v prvním kole a vyzývá je k účasti v tom druhém. Několik neúspěšných kandidátů mu dalo svou podporu.

Senátní obvod Chrudimsko

JAN VELEBA (nezávislý). Zmobilizoval zemědělce, ale konkrétní taktiku před druhým kolem tají. „Přece nebudu soupeři napovídat," řekl.

TOMÁŠ ŠKARYD (ČSSD). Plánuje hlavně vylepování plakátů a neorganizovaná setkání s občany v ulicích. Větší akci chystá jen v Havlíčkově Brodě.

Senátní obvod Svitavsko

RADKO MARTÍNEK (ČSSD). Inzeruje v novinách, občanům rozeslal děkovný lístek, v Moravské Třebové a Poličce ho na mítincích podpoří i šéf strany.

ZUZKA BEBAROVÁ–RUJBROVÁ (KSČM). Znovu projíždí větší obce senátního obvodu a apeluje na účast těch obyvatel, kteří nebyli u prvního kola voleb.