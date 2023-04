V sobotu se otevřou památky v Královéhradeckém kraji a návštěvníci budou překvapeni. Jsou pro ně nachystané atraktivní novinky i tematické akce: oslavy rodu Harrachů, výročí památkářů či chlumeckého zámku. Nebude chybět ani překvapení v interiérech, výhody pro dětské návštěvníky či investice do vzácných objektů.

„Na sezonu jsou připraveny všechny objekty. Jsem rád, že se po covidových letech vracíme i ke kulturním akcím v plném rozsahu. Připravili jsme tematické prohlídky, rozšířili nabídky pro rodiny s dětmi, návštěvníkům otevřeme upravené parky a zahrady,“ uvedl ředitel územní správy Národního památkového ústavu (NPÚ) Sychrov Miloš Kadlec.

Zatímco památky zaznamenaly mnohé změny, vstupné do těch, které spravuje NPÚ, zůstalo stejné jako vloni. Dětem ve věku od 6 do 17 let se cena dokonce snižila. Nově činí 30 procent ze základního vstupného.

Malí návštěvníci budou mít mimořádnou možnost památky navštívit i zcela zdarma. Letos si totiž NPÚ připomíná 20 let od svého vzniku a desáté výročí fungování územních památkových správ a v rámci celoročních oslav připravuje řadu akcí pro odbornou veřejnost i pro návštěvníky. „Jednou z nich je volný vstup do státních památek pro děti 22. až 23. dubna a 1. června,“ upřesnil Kadlec.

Letošní rok je v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů věnován rodu Harrachů, který svůj otisk v kraji zanechal nejenom v podobě novogotického romantického zámku Hrádek u Nechanic.

„Promítal se i do hospodářské, ekonomické či kulturní oblasti. Významnou měrou ovlivnil tento region. Harrachy budeme připomínat také kulturními akcemi na zámku v Opočně a na Kuksu, protože i zde máme rodové vazby,“ připomněl Kadlec a dodal, že právě na Hrádku památkáři slavnostně zahájí sezonu a zároveň pokřtí publikaci, která se rodu věnuje.

Památka nedaleko Hradce Králové prochází stavebními úpravami. V prvním patře západního křídla zámku se obnovují vybrané části hostinských pokojů.

Při restaurátorských pracích památkáři vycházejí z dobových akvarelů a zámecké kroniky. Největší proměnou projde takzvaná půlkruhová ložnice, kde se obnoví původní dřevěné obložení stěn. Nové budou v několika místnostech také látkové tapety nebo dřevěné parketové podlahy.

„Reinstalace interiérů probíhá tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich stavu ve druhé polovině 19. století. Zásadní změnou projde lovecký pokoj, v němž se bude připomínat dosud zcela opomíjený poslední šlechtický majitel z rodu Harrachů, Jan Antonín. Nové interiéry budou zpřístupněny v průběhu prázdninových měsíců,“ informoval Kadlec.

Soud zatím návštěvu Opočna nezmění

Na státním zámku v Opočně bude letos otevřeno v běžném rozsahu a budou přístupná obě zámecká patra. Prohlídkové okruhy se prozatím nebudou měnit ani v návaznosti na rozhodnutí soudu o navrácení části mobiliáře rodině Colloredo-Mannsfeldů. Právě to do budoucna zřejmě expozici změní.

„V rozsudku je uvedeno zhruba 250 nesporných věcí, které budou postupně nahrazovány, aby byly připraveny k případnému transportu. Největší změny se týkají obrazáren zámku, kde budou obrazy postupně nahrazeny reprinty,“ přiblížil Kadlec s tím, že se pracuje na podání dovolání u nejvyššího soudu.

Návštěvníci opočenského zámku mohou od letoška nově využít občerstvení na nádvoří zámku.

V roce 2021 památkáři představili rozsáhlé předělání interiérů náchodského zámku, na niž navázala letošní částečná reinstalace ložnice knížete Ottavia II. Piccolomini. Tam byla přesunuta tapiserie z lovecké šatny, díky čemuž došlo ke sjednocení cenného souboru nástěnných koberců s názvem Život na venkovském sídle. Podle kastelánky zámku v Náchodě Ivy Kysilkově nové okruhy otevřené v průběhu předloňské sezony návštěvníky zámku zaujaly. Nyní doufá, že ocení i jejich doplnění.

„Přibylo množství exponátů. Řada z nich byla do té doby roky zavřená v depozitářích. I výklad je živější než dříve, už to nejsou obecné reálie, ale zaměřili jsme se více na lidské příběhy, vyprávění, jak se tady žilo, jak byl zámek využíván a podobně,“ popsala.

Úpravami prošel také kabinet kněžny Anny Viktorie Piccolomini, kde je nyní menší barokní obrazárna a vstupní schodiště.

Velkou novinkou v Náchodě je obnovený zámecký kopec, který zcela změnil okolí památky. V upraveném parku s novými schodišti, cestami i visutými chodníky je kromě ponechaných vzrostlých stromů nová zeleň, k památce se dá dostat přímo z Masarykova náměstí v centru města.

Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou patřícím rodu Kinských letos po třech letech skončí rekonstrukce památkových objektů jízdárny, konírny, vodárny a takzvaného Růžového domku za 110 milionů korun. Pro návštěvníky se poté otevře nový prohlídkový okruh zaměřený na chov koní Kinských.

„Kolaudace je naplánovaná na začátek léta. Předpokládám, že v červenci otevřeme,“ sdělila ředitelka kulturních památek rodu Kinských Martina Kubešová.

Letos se bude na chlumeckém návrší slavit výročí dokončení jedné z nejvýznamnějších barokních staveb v zemi. Architekt Jan Blažej Santiny-Aichel a stavitel František Maxmilián Kaňka na chlumeckém zámku pracovali v letech 1721-1723.

Změna čeká také na návštěvníky barokní Valdštejnské lodžie na okraji Jičína. Reprezentativní sídlo Albrechta z Valdštejna ze 17. století doplňuje areál takzvaného Čestného dvora, kde pokračuje jedna z největších investic města.

V rekonstruované historické budově vzniká multifunkční společenský sál za zhruba 36 milionů korun, který nabídne stálou expozici o barokní architektuře z dob Albrechta z Valdštejna a zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí.

Hospitál Kuks vstupuje do sezony s rozšířeným turistickým zázemím v podobě kávového koutku s posezením u bylinkářství na nádvoří. Správa památky v létě plánuje projekci filmového dokumentu ze 70. let 20. století o životě v hospitálu.

Od dubna do října se návštěvníci mohou podívat do nově zpřístupněného sklepení, kde bude výstava Konojedská preludia. Ta se bude věnovat klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork. Jeho tchán František Antonín Špork nechal v letech 1692-1724 barokní lázeňský areál se špitálem v Kuksu vybudovat.