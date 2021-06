Česká Skalice od úterý 29. června pořádá humanitární sbírku pro obce postižené tornádem. "Ještě čekáme na upřesnění od krizového štábu, předpokládám že se budou hodit čistící prostředky, trvanlivé potraviny, balené vody, nářadí, pracovní oděvy. Podrobnosti sdělíme ihned jak nám přijdou konkrétní informace," dává na vědomé obyvatelům starostka města Zuzana Jungwirthová.

V pondělí dne 28. června se mimořádně sejde Rady města Jaroměře, která bude se jednat o výši daru poskytnutého z rozpočtu města Jaroměře. Členové rady města, kteří jsou iniciátory této podpory, rovněž do sbírky osobně přispějí.

Narychlo svolává na 2. července mimořádné zastupitelstvo i starostka městyse Mladé Buky. Na programu bude schválení finančního daru obcím postiženým živelnou pohromou. "Myslím, že jako obec jsme povinni nabídnout pomocnou ruku druhým, pokud je to jen trochu v našich možnostech. Nikdy nevíme, kdy podobná událost potká nás nebo naše sousedy," říká starostka Lucie Potůčková s tím, že každý finanční dar musí být samozřejmě schválen zastupitelstvem. "Budeme se snažit pomoci lidsky, finančně i materiálově. Vím, že umíme být solidární, vím, že umíme myslet na druhé a tak prosím: projevme to tak, jak jsme to v minulých týdnech dokázali vůči naší čapí rodině, protože každá pomocná ruka a koruna se bude počítat," uzavírá starostka městysu.