Krkonoše - Sjezdové lyžování je nejpopulárnější zimní aktivitou. Ale také jednou z nejdražších.

Do Krkonoš můžete vyrazit také za skialpinismem, na ledovou stěnu či s drakem | Foto: Archiv

Existují však i jiné druhy zábavy, nabízející pohyb v přírodě, fyzickou zátěž i jistou dávku adrenalinu. Mezi nejrozšířenější patří určitě skialpinismus. Přestože Krkonoše nepatří k velehorám a velkou část mají v národním parku, prostory pro tento druh pohybu tu jsou.

Vytyčené trasy

Na základě spolupráce s Horskou službou a Českou asociací horských vůdců povolila Správa KRNAP osm skialpinistických tras, které vedou hlavně po turisticky značených cestách, ale také mimo ně. „Z naší strany jde o reakci na poptávku veřejnosti a z minulosti i na některé kolizní situace, kdy neukáznění skialpinisté jezdili v ledovcových karech. V současné době ale máme s uživateli vytyčených tras velmi dobré zkušenosti," říká mluvčí parku Radek Drahný. „Krkonoše ale nejsou příliš vysoké ani rozlehlé a kdo chce tuto aktivitu dělat na vysoké úrovni, není to pro něho to pravé prostředí. Ale komu stačí, musí počítat s určitými omezeními."

„Popularita skialpinismu je stále větší a v Krkonoších nejvíc z celé republiky. Lidé mají o volný pohyb v přírodě zájem a proto doufáme, že se časem podaří otevřít ještě další trasy. V trochu atraktivnějších lokalitách než dosud. Chápeme požadavky na ochranu přírody, přesto si myslíme, že prostor pro rozšíření ke spokojenosti obou stran tu je," říká Štěpán Pleskač z Alpinistického Klub Lyžařů Východních Krkonoš.

Volný pohyb přírodou je zdarma, zájemci o skialpinismus musí ale počítat s vyšší vstupní investicí do vybavení. „Základní částka za lyže, boty, vázání a hole se pohybuje kolem 25 tisíc. Levněji lze pořídit vybavení starší. K tomu je třeba připočítat částku za základní lavinové vybavení. Tedy lopatu, vyhledávač a sondu. To by už v případě Krkonoše měl mít každý s sebou. Tamní terény mohou být velmi zrádné a není radno něco podcenit," dodává Štěpán Pleskač

Na ledovou stěnu

Další zajímavou zimní alternativou, ovšem pro výrazně menší okruh lidí, je lezení na ledopádu. To lze v Krkonoších provozovat na konci cesty Buď Fit v Labském dole. „Minulou sezónu premiérově, tuhle zimu trvalo dlouho, než takzvaně natekl. Teď už ale je zájemcům k dispozici," informoval Radek Drahný. Jde o jedinou lokalitu svého druhu a navíc v srdci národního parku, takže denní počet uživatelů je omezen na 16 osob. Jednak z důvodu malé rozlohy ledopádu, jednak kvůli zachování rozumného užívání lokality, která zůstane v přírodním charakteru, tedy bez jakýchkoliv terénních úprav. „Také proto je nutná registrace předem, on-line přes stránky národního parku," upozornil ještě Radek Drahný.

Ledopád není určen pro ty, co si lezení s „motykami" chtějí jen vyzkoušet bez odborného dohledu. Ti mohou spíš využít umělých ledových stěn na krkonošských boudách a jiných objektech, například na Výrovce. Či Brádlerových boudách. Tam je za minimální poplatek možný také zimní bivak. „Máme tu připravená improvizovaná iglú. Když někdo dorazí třeba na skialpech, může tu za 40 korun přespat a druhý den pokračovat dál," sdělil provozovatel Petr Bárta.

S drakem na pláni

Zvláštním a na popularitě nabírajícím sportovním odvětvím je snowkiting. Jako sportovní odvětví se objevil v Krkonoších před pár lety. Jeho princip je jednoduchý kiter (lyžař nebo snowboardista) je pomocí zvláštního úvazku (tzv. trapézu) spojen s různě velkým drakem, vzdáleně připomínajícím paraglidové křídlo. Vane-li vhodný vítr, drak táhne kitera po zasněžené pláni.

V Krkonoších je řada míst, kde lze tuto aktivitu legálně provozovat. „Vhodný prostor je třeba na Předních a Zadních Rennerovkách či kolem lánovského letiště. Nejvyhlášenější lokalita je ale v I. zóně kolem Luční a Studniční hory, poblíž Luční boudy. To je ale místo pro nás naprosto nepřijatelné. Snažíme se odtud kitery vytěsnit do nižších partií. Ve II. a ve III. zóně nám to nevadí, ale tady ano. Jsou tu zimoviště tetřívka a ten má v Krkonoších větší prioritu než zábava veřejnosti," říká Radek Drahný.

Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu

1. Nikdy se do volného terénu nevydávejte sami.

2. Uzpůsobte túru předpovědi počasí a lavinovému nebezpečí.

3. Nikdy nezapomeňte lavinový vyhledávač, stejně jako lavinovou lopatu, sondu, mobilní telefon (každý musí mít celý komplet).

4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň tři nejbližší dny po velkém sněžení.

5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře nacvičené záchrany, včetně první pomoci a bez schopnosti správného použití lavinových záchranných pomůcek.

6. Používejte airbag, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik.

7. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli.

8. Vyhněte se místům s navátým hlubokým sněhem na závětrných svazích.

9. Používejte stejnou trasu pro sjezd, kterou jste použili pro výstup. Tak totiž budete znát lépe stav sněhové pokrývky a terén.

10. V případě pochyb či dokonce zlé předtuchy vždy řekněte ne!!!

Skialpinismus:

původně termín označující přesun na lyžích k nástupům na horolezecké výstupy v horských dolinách pokrytých sněhem, teprve později se k tomu přidaly sjezdy. V současné době se pod pojmem skialpinismus rozumí všechny lyžařské aktivity v horách mimo hranice lyžařských středisek. Má tři základní formy. Turistickou (technicky jednoduché túry, přechody přes sedla), extrémní (náročné přechody a mimořádně strmé sjezdy, nebo sjezdy ve velkých nadmořských výškách) a závodní. Skialpinismus tedy zahrnuje extrémní sjezdy, výškové sjezdy, skialpinistické závody, přechody hor přes vysokohorská sedla, lehké výstupy na vrcholy, sjezdy z nich, atd. Někteří sem řadí i freeride a heliskiing, u nichž ovšem chybí výstupová část, která je nahrazena lyžařským vlekem nebo vrtulníkem.

Noc tuleních pásů

Potkáte-li tuto sobotu večer v okolí Černé hory příliš mnoho lyžařů v kombinézách stoupajících třeba kolmo do strmých svahů, nedivte se. Koná se tu další ročník Českého poháru ve skialpinismu Noc tuleních pásů. Start je z kolonády v Janských Lázních od 17 hodin. Účastníci se přes Černou horu vydají do Pece pod Sněžkou a zpět.

Webové odkazy

• Správa KRNAP www.krnap.cz

• Horská služba www.hscr.cz

• České asociace horských vůdců www.horskyvudce.com

• Český horolezecký svaz www.horosvaz.cz

• Alpinistický Klub Lyžařů Vých. Krkonoš www.skimo.cz