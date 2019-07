V anketě čtenářů Deníku dostal druhý největší počet hlasů. K výhře, příspěvku 250 tisíc korun, mu gratulovali v Rudníku šéfredaktor Krkonošského deníku Jan Braun a architekt Filip Soukup. S ním hned vítěz konzultoval stavební záměry.

„Jsem ohromně rád a šťastný je hlavně osmnáctiletý syn. Chtěli jsme mu vybudovat vlastní místnost, ve které ho nebude nikdo omezovat. Dosud musel sdílet pokoj v domě se sestrou,“ těšil se z výhry Zbyněk Kaplan. Stará kotelna původně sloužila jako sklad uhlí a dříví. „Je to úžasný nápad přestavět starou kotelnu na takovou místnost. Kdo by to nechtěl? To je přeci sen každého mladého kluka,“ měl jasno architekt Filip Soukup.

Kaplanovi vyměnili starý kotel letos v květnu. Změna je to obrovská. „Nový kondenzační plynový kotel jsme namontovali v polovině května, pro změnu jsme se rozhodli i kvůli životnímu prostředí. Před tím jsme měli kotel na tuhá paliva, uhlí, dřevo. Kouř byl hlavně v zimních inverzních dnech nesnesitelný pro okolí, nedalo se tady dýchat, všechno bylo zaprášené a černé, okna špinavá. Celý den jsme byli v práci a přišli do vymrzlého domu. Nebylo to moc k žití,“ popsal Zbyněk Kaplan útrapy, které rodinu provázely.

Úspěch v soutěži Deníku a Českého plynárenského svazu pomůže rodině z Rudníku zrealizovat její plány. „O výhře jsem se dozvěděl v autě, informovala mě dcera. Bylo to příjemné překvapení a máme radost, že můžeme naše plány přetavit ve skutečnost. Opravdu to pro nás znamená splněný sen. Dům sice vypadá veliký, ale je to de facto 3+1 pod střechou. Nová místnost nám obrovsky pomůže,“ děkoval za výhru šťastný výherce.