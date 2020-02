9.25: Správa Krkonošského národního parku nedoporučuje pohyb po lesích.

9.07: Zoo ve Dvoře Králové nad Labem zůstane dnes zavřená. Zvířata z bezpečnostních důvodů zůstanou ve svých ubikacích a vnitřních expozicích. Pro případ výpadku proudu je připravená centrála, která zajistí například topení a okysličování akvárií. Otevřeno by mělo být znovu od úterý 11. února.

Kvůli silnému větru nejezdí lanovka na Sněžku, a to ani do mezistanice na Růžové hoře. V lyžařských areálech v Krkonoších, ve SkiResortu Černá hora – Pec a Špindlerově Mlýně jsou vleky a lanovky v provozu. Na sjezdovkách v Peci pod Sněžkou je 100 cm sněhu, na Černé hoře 80 cm, ve Špindlerově Mlýně 60 centimetrů.

Podle Horské služby Krkonoše leží na hřebenech hor zhruba 60 – 100 cm sněhu. Vyhlášen je druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. V polohách pod 1000 metrů nad mořem prší. “Zde je sněhová pokrývka mokrá až podmáčená, mohou se zde vyskytnout laviny z mokrého sněhu. Během dne se bude ochlazovat a srážky se budou měnit ve sněhové i v nižších polohách hor. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu, které se většinou zastaví ještě na svahu,” uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. Horská služba nedoporučuje túry po horách.

Rychnovsko

11.20: Z důvodu špatných povětrnostních podmínek může na železniční trati z Broumova do Týniště nad Orlicí docházet do 14 hodin ke zpoždění 20 až 60 minut. V úseku Opočno - Týniště nad Orlicí se v pondělí jezdí bez plánované výluky.

9.01: V pondělí ráno hlásil lyžařský areál v Říčkách běžný provoz: “Žádná omezení kvůli silnému větru jsme zatím nezaznamenali. Ve středisku je oblačná obloha, teplota na nule a vítr dosahuje rychlosti 50 km/hod.” Po půl osmé byl bez problémů i provoz v deštenském středisku, kterému se do té doby silný vítr vyhýbal.

8.55: Silný vítr přidělává starosti v dopravě na Rychnovsku. “Lidi, dávejte pozor směrem z Rychnova na Vamberk, na budínském kopci je spadlý strom,” varuje příspěvek na facebooku Dopravní situace na Rychnovsku a okolí.

Hradecko

7.41: Na silnici u obce Lužec nad Cidlinou v Královéhradecké kraji spadl dnes po sedmé hodině ráno strom na projíždějící osobní auto. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, bez úniku pohonných hmot. Na místě zasahuje policejní hlídka a hasiči. Provoz je ovlivněn v obou směrech.

Náchodsko

9.05: Následky tlakové níže Sabine od pondělního rána zaměstnávají i hasiče na Náchodsku. Hlavní nápor větru se sice teprve očekává, ale už v noci hasiči odstraňovali vyvrácený strom v Hronově-Zbečníku. který hrozil pádem na vedení elektrického napětí a dům. "Výstraha na silný vítr s extrémním stupněm nebezpečí začala platit od 6 hodin. Od té doby zaznamenáváme pomalý nárůst událostí," uvedla tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Po osmé hodině spěchali hasiči z Nového Města nad Metují a Dobrušky odstranit spadlý strom, který nárazový vítr povalil na silnici u obce Spy na Novoměstsku.

Jičínsko

10.47: Výstraha před extrémním větrem trvá do 13 hodin. Jak Deníku potvrdil inženýr Ladislav Oborník z územního odboru profesionálních hasičů v Jičíně, je v okrese zatím klid. Výjezd měli pouze hasiči z Kopidlna, kteří odstraňovali spadlý strom na vozovku v Mlýnci. Podle aktuálních zpráv meteorologů platí zvýšená výstraha před větrem v našem regionu od 10.30 do 13 hodin.



10.08: V jičínském regionu evidovali energetici v pondělí kolem desáté hodiny jednu poruchu vedení vysokého napětí, a to v části obce Stupná u Vidochova. Bez proudu je asi 35 domácností. Na odstraňování závady energetici pracují.

9.38: V rámci prevence před silným větrem a především kvůli hrozícímu pádu stromů uzavřeli v Hořicích v pondělí ráno městští strážníci Smetanovy sady.

7.21: Návrat školáků do škol po jarních prázdninách tak není zrovna příjemný. Některých z nich se týká varování, které vydal Liberecký kraj. To nabádá rodiče, aby děti do školy raději neposílali.

7.17: Na Jičínsku byla noc klidná. Vítr se začal prohánět regionem v sedm hodin ráno, kdy se v Jičíně spustil především prudký liják.