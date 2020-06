Do Markvartic na Sobotecku se voda přihnala po silnici a bylo jí až po pás. Poničila zdejší vodní nádrž, podemlela chodníky a dostala se i do garáže obecního úřadu.

Protipovodňová opatření - pytle s pískem. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Nevyjel

„Nevíme, jak to zatím vyřešíme. Na pojistku nic nedostaneme, opravy musíme zaplatit z rozpočtu obce,“ říká nešťastně starostka Hana Zörklerová. Voda se drala i do obydlí, v Markvarticích vnikla do jednoho z domů, ve Skuřině zatopila tři obydlí a v Příchvoji dva domy. Vedle toho se prohnala stodolami a zahradami. „Pomohli nám jak místní hasiči, tak jejich kolegové z Jičína a Sobotky. A taky dobrovolníci. Vesnice se semkla,“ chválí starostka pomocníky.