Radvanice /OD SOUSEDŮ/ - Někdo ctí původní vzhled, jiný uplatní tvořivost a nápady. Na Trabi show v Radvanicích bylo k vidění obojí.

Dlouhý had čítal desítky vozidel a občas zpomalil dopravu. Úplně potichu taky nebyl a fanatický ekolog by radost neměl. Přesto kolona trabantů při spanilé jízdě pod Jestřebími horami budila zájem, obdiv i nostalgické vzpomínky. Některé kousky byly totiž opravdu výstavní.

„Na sraz dorazili lidé z Čech, Polska a Německa, zhruba stovka aut. Naprostá většina trabantů. Ale jsou tu i jiná vozidla z koncernu IFA, například wartburgy, barkasy i pár malých motocyklů simson," připomněla Jaroslava Bábíková, jedna z pořadatelek 13. ročníku Trabi show.

Vášeň pro své hobby i šikovnost majitelů byly vidět na nejednom voze. U trabanta v barvách Veřejné bezpečnosti se zastavovali především starší, perfektně naleštěný stroj s obrázky rodiny Simpsonových zase potěšil děti.

Největší pozornost ale budily kabriolety. Do detailu vyvedené a v současných vedrech nanejvýš praktické. „Není jednoduché takový sehnat, ale prodávají se přestavby, homologované pro běžný provoz. Nejsnadnější je koupit takový v Německu. I já jsem šla touhle cestou. Nebyl levný, ale nedalo se odolat," přiznala Petra Šteflová, která přijela ze Zlonic u Slaného.

Nejde totiž jen tak odříznout střechu a hotovo. „Celé by to pak držely jen prahy a auto by se rozpadlo. Proto napříč motorovým prostorem, podél boků i kufrem vede kovový rám, který celou karoserii zpevní," dodala.

Trabi show přilákala stovku účastníků z rodiny IFA

I nejmladší trabant je už veterán. Poslední kusy sjely z výrobních pásů ve Zwickau v roce 1991, za pětatřicet let jich tu vyrobili přes 3 miliony. A takové množství už musí v historii zanechat stopu. Že tomu tak opravdu je, bylo v Radvanicích vidět na první pohled.

Retro nebo tuning?

Na 13. ročník Trabi show o víkendu dorazila téměř stovka vozidel, od běžných a jen občas omytých po přelakované s nejrůznějšími tuningovými úpravami.

Po druhé světové válce nastal nedostatek plechů k výrobě karoserií. Proto vznikl duroplast. V roce 1956 byly vytvořeny první prototypy vozů, na kterých se testovala bezpečnost a odolnost materiálu. Duroplast se osvědčil na výbornou, jeho vlastnosti přinášely výhody jak pro výrobce, tak pro zákazníka. Karoserie byla především velmi lehká, odolávala menším nárazům, nehrozila u ní koroze a jednotlivé díly skeletu – střecha, blatníky, dveře, víko od motoru i kufru – se daly jednoduše odmontovat a opravit. Nejdůležitějšími součástmi duroplastové hmoty jsou tři typy syn-tetické pryskyřice a čtyři druhy plniva (bavlněného odpadu).

„Trabanta měl už můj děda, tam sem se asi láskou k tomuhle stroji nakazil. Jízda v něm je něco úplně jiného než v jakémkoli jiném autě. Tohohle kombíka nemám dlouho. Koupil jsem ho od důchodce, který s ním jezdil pouze na technickou. Měl najeto 600 kilometrů," řekl Petr Jiřík z Hostinného. „Dávám ale přednost původnímu vzhledu. proto mám na střeše dobový kočárek, kufr i saně. Takhle s tím dřív lidé cestovali. Nejrůznější novodobé úpravy se mi moc nelíbí," dodal.

Ze silnic většina trabantů zmizela, kde tedy na staré stroje vzít náhradní díly? „Situace už je trochu horší, hodně se jich vyrábělo v Maďarsku. Tam ale počty výrazně klesly a produkce dílů stagnuje. Záleží na poptávce. Pokud ale je, nějaký výrobce se vždy najde," vysvětlil Vítězslav Kytka z Ivančic, který náhradní díly shání a prodává. „V Čechách funguje i několik prodejen, další příležitostí jsou srazy, burzy a podobně. V podstatě je to standardní trh jako s čímkoliv jiným," připomněl.

Cabrio stavebnice

Firma Ostermann Cabrio z Osnabrücku má dokonce atestaci k přestavbě klasických trabantů na kabriolety. „Tam auto na přání zákazníka upraví a není problém ho v Německu dostat do reálného provozu. Prodávají i sady, za zhruba 1300 euro, s kterou si lze úpravu udělat svépomocí. Ale dostat to legálně na silnici je pak hodně složité," podotkla jedna z účastnic srazu, Petra Šteflová ze Zlonic u Slaného. Ta svůj kabriolet používá jen na výlety a srazy. „Auto prošlo kompletní renovací, najedu tak tisíc kilometrů ročně. A pokaždé vzbuzuje zájem. Třeba na parkovišti je kolem vždy hodně lidí."

„Máme zapsanou stovku vozidel, v každém jsou dva , tři lidi, takže se tu sešel slušný počet trabantistů," sečetla registrační listinu Jaroslava Bábíková z pořádajícího Trabi Team Šílenců z Podkrkonoší. V areálu radvanické Kateřiny je akce druhým rokem, předtím účastníci mířili do nedaleké Jívky. „Tady je lepší zázemí s halou, kam se dá v nepříznivém počasí schovat. Navíc máme k dispozici opravdu velký venkovní prostor," vysvětlila.