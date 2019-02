Východní Čechy – Říjen věnujeme tomu, že se díváme na zoubek protagonistům našeho hubnutí a hodnotíme jejich úspěchy či neúspěchy. Minule jsme „rozebírali" režiséra Tomáše Magnuska. V dnešním díle se podíváme na to, jak se daří hubnout samotnému doktoru Leoši Středovi.

Doktor Leoš Středa. | Foto: Michal Horák

Dlouhá léta vyvíjel dietu, která by pomáhala lidem shazovat přebytečné kilogramy. Velmi mu záleželo na tom, aby u diety dokázal pacient zůstat a neporušoval ji tajným mlsáním z hladu.

Jeho dieta StředaForm je tzv. aktivní dieta, u které se odbourávají tuky, ale může se jíst do sytosti. Jednoduché sacharidy nahrazuje vláknina. Ta má velmi příznivé účinky na trávicí trakt a zároveň se podílí na pročišťování organizmu. Důraz je kladen na potraviny obsahující bílkoviny, díky kterým člověk hubne a neztrácí přitom svalovou hmotu.

Všechno začalo v Orlickém deníku

Doktor Leoš Středa se do hubnutí pustil již loni s Orlickým deníkem. Byl tak trochu kovářova kobyla, co chodí bosa. Ostatním radil, sám měl přes metrák. S Deníkem začínal na 108 kilogramech a dal si za cíl shodit pod 100 kg. Tuto hranici prolomil zhruba po třech měsících. Sami čtenáři, kteří chodili pro rady do ordinace v poliklinice Dopravního zdravotnictví v České Třebové, potvrdili, že je to na něm hezky vidět.

Ani letos se dr. Leoš Středa nenechal dlouho přemlouvat a „skočil" do druhé fáze hubnutí, tentokrát se všemi východočeskými Deníky. Začínal na váze 97 kg. Závazek pro tento rok je dostat se pod hranici 90 kilo. Druhé hubnutí jde vždy o něco pomaleji než to první. Pozvolna se mu již podařilo shodit 3 kilogramy a váží nyní 94 kg. Pomalu snad ale směřuje ke splnění svého závazku.

Vyzkoušejte dietní bábovku

Jeho recept? Jako mnoho čtenářů Deníku, i on si rád vychutná kávu a k ní občas něco sladkého. Káva nevadí, ale co ta sladkost? Návod k řešení tohoto problému přinesla paní Hana Marešová z České Třebové. Vymyslela recept na výbornou tvarohovou bábovku z lněné vlákniny. Namísto mou- ky se zde používá směs namletých ořechů, semínek lnu i lněných tobolek. Tobolky lnu jsou vlastně lněné plody, které se získávají z lněných výčesků a smíchají se semínky. Jsou to suroviny zdravé, neobsahují sacharidy a jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin. Příprava bábovky je velmi jednoduchá a rychlá.

Potřebné suroviny: 1 vejce, 2 ml umělého sladidla ve spreji, 1 lžíce tvarohu, 1 lžíce margarínu, 1 lžíce namleté lněné vlákniny, 1 lžíce mletých ořechů, špetka jedlé sody.

Postup přípravy: rozpuštěný margarín, vejce, sladidlo a tvaroh rozmícháme metličkou. Až se vše spojí, přidáme lněnou vlákninu, ořechy a jedlou sodu a dobře promícháme. Těsto vlijeme do formičky nebo do misky a dáme do mikrovlnné trouby přibližně na 2 minuty. Vyndáme, necháme vychladnout a můžeme konzumovat.

Leoš Středa pomáhá čtenářům hubnout

Máte kila navíc? Chcete hubnout? Napište a ptejte se na diety, cvičení na hubnutí či správný jídelníček. Posílejte své otázky e-mailem na: hubnetesdoktorem@denik.cz. Poradí vám MUDr. Leoš Středa, který přednáší o hubnutí a léčbě obezity na 1. lékařské fakultě v Praze. Píše o hubnutí odborné knihy, popularizuje zdravou stravu, diety a kosmetiku. Se spoluautory (Profesor Rajko Doleček a MUDr. Kateřina Cajthamlová) letos vydal publikaci Nebezpečný svět kalorií. Každý týden jezdí do ordinace v České Třebové, kde se hubnout a zhubnout pod jeho dohledem úspěšně snaží stovky čtenářů Deníku.

