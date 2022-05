Zájemci zvědavě okukovali například naleštěného bílého bavoráka z roku 1955, kterého přivezl do Studence Jiří Nožička z Lomnice nad Popelkou. "Je to BMW 502. Je to elegantní auto, které má přezdívku barokní anděl kvůli svým krásným liniím. S velkým úspěchem se zúčastnilo několika výstav v zahraničí, například v Rakousku nebo Německu. Koupili jsme ho před renovací před deseti lety a opravili," představil hvězdu své stáje Jiří Nožička.

Jiří Nožička přivezl do Studence bílé BMW 520 z roku 1955.Zdroj: Deník/Jan Braun

Není to však jediný veterán, který mu patří. "Je to jeden z našich skvostů. Máme mercedesy, porsche z 60. až 70. let, bavoráky. Vlastníme rodinnou firmu, která renovuje vozidla pro zákazníky," vysvětlil, proč má k historickým autům tak blízko.

Vůbec nejstarší vůz dopravil na Studenecké míle Milan Baše z Jaroměře. Mezi plejádou historických strojů se vyjímal jeho třísedadlový americký Ford T vyrobený v roce 1911 v Detroitu. Byl to první automobil na světě, který se díky Henrymu Fordovi začal vyrábět velkosériově. Zhotovil 15 milionů této značky a postavil jím Ameriku na kola.

Baše koupil přes sto let starý automobil v roce 2008 na internetu z USA. Na aukčním portálu e-bay si ho pořídil za 20 tisíc dolarů od sběratelů v San Diegu. Do jaroměřské garáže doputoval nejprve lodí z Kalifornie do polské Gdyně, odkud si slavný Fordův model odvezl náklaďákem. "Myslím, že je to jediné třísedadlové vozidlo v republice. Na srazy historických vozů jezdím pravidelně každý týden nebo dva, ale nikde jsem žádné jiné nepotkal," uvedl.

Ford T Milana Bašeho má třetí sedačku za kabinou. Říká se jí sedadlo pro tchyni.Zdroj: Deník/Jan Braun

Ford T je výjimečný také uspořádáním sedadel. Dvě místa jsou uvnitř kočáru, třetí figuruje osamocené venku za hlavní kabinou. "Tomu se říkalo mother in law seat. Sedadlo pro tchyni," usmál se Milan Baše.

Ovládat stroj z roku 1911, to není jako řídit současná superinteligentní auta. "Chce to cvik, není to jednoduché," poznamenal.

Domácí sběratelé ukázali v plném lesku nejstarší vůz, který v historii jezdil ve Studenci, Tatru 57 z roku 1935. Patří Zdeňku Máslovi. "Je to polokabriolet. Jde o jediné takto staré dochované auto ve Studenci. V roce 1935 ho koupil učitel Holec, od té doby bylo ve Studenci. Tatru mám od roku 1978, tenkrát jsem ji koupil za patnáct stovek, ale vrazil jsem do ní 650 tisíc korun," líčil studenecký patriot Zdeněk Máslo.

Patriot ze Studence Zdeněk Máslo s manželkou a nejstarším autem ve vesnici.Zdroj: Deník/Jan Braun

Soutěž historických vozidel pořádá obec, pro kterou jde o největší akci roku. "Přihlásilo se přes 223 aut a motorek, ale kvůli nepříznivému počasí jich několik nepřijelo, zejména poválečné motorky. Vrcholem soutěže je vždy vyjížďka Podkrkonoším, při které mohli veteráni zaparkovat na místech, kam se nemůže normálně zajíždět, před jilemnickým zámkem a na kolonádě v Janských Lázních," řekl hlavní organizátor a starosta Studence Tomáš Chrtek.

