Hradec Králové – Jen velice pozvolna se zatím „rozjíždí" houbařská sezona. Tak ji zatím posuzuje Tereza Tejklová z krajské mykologické poradny. Podle ní se objevují tzv. barevné hřiby, které jsou velice vzácné, ale také jedovaté. V košících houbařů se nyní objevují především hřib koloděj nebo kozák dubový.

Hřib rudonachový. | Foto: Jan Kramoliš

Jak Tereza Tejklová připomíná, při sběru hub byste měli vybírat jen ty, které znáte. Například se začala objevovat muchomůrka zelená, kterou si často houbaři pletou se žampiony nebo bedlami. Jenže mochomůrka zelená je prudce jedovatá a na otravu z ní umírá až třicet procent lidí.

Satanu se raději v lese vyhněte

V mykologické poradně se objevil i houbař s hřibem satanem. Je sice největší z hřibů u nás, ale prudce jedovatý. Klobouk má sametový, stříbřitě šedý. „Jsou typy hub, které nerostou každý rok, protože jsou teplomilné. Letošní rok právě satanům a dalším tzv. barevným hřibům nahrává. Například se našel i vzácný hřib rudonachový, který je také jedovatý. Klobouk je nejprve zbarven žlutě, poté přechází do sytě růžové promísené se žlutooranžovou. Při řezu modrá, to je jedno z hlavních znamení těchto hřibů," vysvětluje Tereza Tejklová.

Jak dodala, ve východních Čechách mykologové zaznamenali teprve pátou lokalitu, kde teplomilný hřib roste.

Za radu nic nedáte, získáte jistotu

Pokud si z lesa donesete úlovek, se kterým si nevíte rady, zajděte do krajské mykologické poradny. V Gayerových kasárnách je vždy v pondělí od 16 do 18 hodin. „Lidé by měli přinést houby co nejčerstvější a neočištěné, naopak ne shnilé či rozlámané, z těch už příliš nepoznáme. Stačí houby zabalit do novin a dát je jen na pár dní dolů do lednice," radí.