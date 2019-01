Královéhradecko - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se konají nejen o víkendu 10. a 11. prosince.

Jičínsko: Zazní netradiční i známé koledy

Nadslav/Údrnice: Kůsovic koledníci - téměř rodinná kapela zpívající netradiční i tradiční vánoční koledy - zazpívá v sobotu od 15 hodin v kostele sv. Prokopa a v 17 hodin v Údrnicích v kostele sv. Martina.

Náchodsko: Také u sousedů v Polsku je rušno

Kudowa Zdrój: Vánoční jarmark v od Náchoda nedalekém polském městě se uskuteční v sobotu od 10 do 17 hodin v Lázeňském parku v divadle Pod Plechem v Kudowě Zdróji. Kromě prodeje vánočních dárků, ozdob a dekorací je připraven také doprovodný kulturní program.

Rychnovsko: Vánoční řemeslný jarmark v Kopečku

Bartošovice v Orlických horách: Pokud se chcete v hektickém předvánočním čase trochu zastavit, pobavit a nakoupit i nějaké dárky, navštivte chráněné dílny Kopeček. V sobotu se zde koná Vánoční řemeslný jarmark. V 10 hodin ho zahájí požehnání řemeslníkům a posvěcení nového zvonu Magdaléna. V 10.30 hodin hudbou naváže Sbor z hor, který bude s přestávkami muzicírovat až do 17 hodin, kdy jarmark končí. Po celý den tu budou regionální řemeslníci s ukázkami řemesel i stánky s různorodým zbožím. Ve 14 hodin v bartošovickém kostele v rámci koncertního cyklu „Advent mezi horami" vystoupí dětské pěvecké sbory.

Trutnovsko: Malé adventní trhy startují v Uffu

Trutnov: Stejně jako v minulých letech se uskuteční několikadenní Malé adventní trhy v trutnovském Uffu. Řemeslníci nabídnou zboží v prostorách sálu a foyer, každý den se ale struktura trochu mění. Aktuální nabídku návštěvníci najdou na seznamu u vchodu do budovy. Dárky pod stromeček lze vybírat ze široké škály materiálů. Oblíbená je keramika, batika, krajka. Nabízí se bižuterie, šperky, kameny, vyšívané ubrusy a ubrousky, výrobky z foukaného skla, ze dřeva, z pedigu. Zájemci tu najdou i doplňky z fima, ovčího rouna a dekorace z přírodnin. K zakoupení jsou ubrusy, prostírání, šité kabelky, přírodní mýdla, svíčky, slaměné figury i drátování, ale také čaje, medovina, či výrobky z rakytníku. Malé adventní trhy mohou lidé využít k inspiraci, vybrat dárek nebo dekoraci, která doplní letošní sváteční náladu domovů. Trhy jsou otevřené denně od 9 do 18 hodin a trvají od čtvrtka 8. do soboty 10. prosince.

Chrudimsko: Dílny a ozdoby zvou do skanzenu

Nasavrky: V sobotu si můžete v dílničkách ve skanzenu od 10 do 16 hodin vyrobit ozdoby a řetězy ze slámy a dozvědět se o jejich historii a symbolice. Vyrábět budete nejen tradiční tvary - hvězdy, anděly, košíčky - ale zkusit můžete i „polaz" nebo „muší ráj".

Orlickoústecko: Otužilci se ponoří do studené Orlice

Choceň: Zima nezima, otužilci se v sobotu opět po roce sejdou u závodu Napříč Chocní. Letos se jedná o 46. ročník soutěže a současně o 6. ročník memoriálu Jaroslava Doležala. Plavci si mohou vybrat z několika tratí. Zahájení je ve 13 hodin v parku Peliny a i letos se do Chocně sjedou otužilci z celé republiky.