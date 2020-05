/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jak se vyrábí zdravotnická zařízení pro operační sály a jednotky intenzivní péče pro více než padesát zemí celého světa, na to se přijel ve čtvrtek podívat ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček do Rudníku, obce s dvěma tisícovkami obyvatel na Trutnovsku. Místní společnost MZ Liberec v posledních měsících řeší výrazný nárůst objednávek výrobků vzhledem k pandemii, vyvinula i speciální mobilní jednotky intenzivní péče pro pacienty s covidem-19.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se přijel podívat do Rudníku, jak se vyrábí zdravotnická zařízení pro operační sály a jednotky intenzivní péče. | Video: Deník/Jan Braun

Do nových nemocnic ve Wu-chanu, kde čínští dělníci stavěli špitály expresní hbitostí mravenců jako by to byly kostičky ze stavebnice Lego, se firma z Krkonoš nestihla protlačit. Přesto zájem o sofistikované produkty z Rudníku do zdravotnických zařízení ve světě během pandemie koronaviru narostl až šestinásobně. Je to způsobené urychlenou výstavbou a rozšířením kapacit zdravotnických zařízení v mnoha zemích.