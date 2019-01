Východní Čechy - Doprava v regionu: Letos na nebezpečné pětatřicítce zahynuli jen dva lidé. Je to výsledek bezpečnostní kampaně?

Náraz do stromu řidič u Býště nepřežil. | Foto: HZS Pardubického kraje

Řiďte tak, aby nikdo nikomu nechyběl. Bilboardová kampaň, kterou vloni spustilo pardubické hejtmanství na frekventované a nebezpečné spojnici z východních Čech na Moravu I/35, jako by nesla své první výsledky.

Za první pololetí letošního roku zde zahynuli „jen" dva lidé. Vloni si přitom pětatřicítka vyžádala za celý rok 12 mrtvých a měla tak na svědomí více než třetinu obětí při dopravních nehodách v celém Pardubickém kraji.

„Byla zde vedle bilboardů instalována i řada bezpečnostních prvků, například nové ostrůvky a vyznačeny přechody pro chodce, vodorovné i svislé dopravní značení upozorňující na dodržování bezpečné vzdálenosti. Ale byl bych populista, kdybych tvrdil, že letošní pokles nehodovosti je zásluhou této kampaně. Stačí, aby se na pětatřicítce stala jedna další tragédie a s čísly to opět zamává," řekl pardubický hejtman Martin Netolický.

Policisté rovněž dostali zvlášť vyčleněné auto s radarem, přibyly nové značky a chystá se instalace střídavých třetích pruhů, aby se snížilo riziko čelních střetů.

„V pátek o rozšíření silnice na třípruh budu jednat s ministrem dopravy. V plánu je i přestavba několika nebezpečných křižovatek na kruhové objezdy, například ve Vysokém Mýtě u Shellky nebo u Zámrsku," dodal.

Policie však upozorňuje, že počet tragédií na I/35 nesníží stavební úpravy, ale především jiné chování řidičů.

„Ti by měli začít hlavně u sebe, respektovat předpisy a dovolenou rychlost," podotýkají policisté. A doplnili to neuvěřitelnými čísly: Ačkoliv I/35 se svou délkou 88 kilometrů podílí jen 2,4 procenty na celkové silniční síti v Pardubickém kraji, z hlediska počtu nehod a především úmrtí je tento podíl mnohem vyšší. Na počtu mrtvých se podílí od 14,6 % v roce 2011 až po neuvěřitelných 35,3 % vloni.

„K vážným nehodám dochází hlavně mimo obce a hlavní příčinou bývá způsob jízdy, především nepřiměřená rychlost a nesprávné předjíždění. Hlavní skutečnou příčinou je však únava a nevěnování se řízení, v jejímž důsledku řidič vyjede do protisměru nebo mimo vozovku," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Mezi vůbec nejnebezpečnější úseky na pětatřicítce podle statistik nehodovosti patří takřka celá trasa mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, dále dvoukilometrový úsek od křižovatky s I/43 u Svitav směrem na Mohelnici a také úsek mezi Hradcem Králové a Holicemi.

Na těchto v součtu sotva 30 kilometrech se od roku 2011 zabilo 23 lidí. Tedy co kilometr, to nejdéle čtyři roky starý křížek…

„Pětatřicítce" se nejvíce uleví až vybudováním dálnice R35, která ji nahradí. Jenže než bude celá hotová, budeme si muset ještě nejméně deset let počkat.

Bilance nehodovosti na I/35

Vývoj nehodovosti na silnici I/35 v rámci Pardubického kraje (tedy od Býště na Pardubicku až za Moravskou Třebovou).

Procentní údaj v závorce vyjadřuje podíl silnice I/35 na celkové nehodovosti v Pardubickém kraji za dané období.



Rok 2011:233 nehod (6,5 %), 7 mrtvých (14,6 %), 13 těžkých zranění (8,4 %), 81 lehkých zranění (6,4 %)



Rok 2012:251 nehod (6,7 %), 9 mrtvých (21,4 %), 8 těžkých zranění (5,8 %), 115 lehkých zranění (9,0 %)



Rok 2013:245 nehod (6,8 %), 7 mrtvých (17,9 %), 14 těžkých zranění (9,4 %), 87 lehkých zranění (6,4 %)



Rok 2014:198 nehod (5,7 %), 12 mrtvých (35,3 %), 13 těžce zraněných (8,4 %), 100 lehkých zranění (7,0 %)



Rok 2015 – 1. pololetí (do 30. června):84 nehod, 2 mrtví, 6 těžce zraněných, 40 lehce zraněných

(Zdroj: Policie ČR)

Třípruhy dokáží snížit počet nehod o třetinu, tvrdí experti

Východní Čechy - Se zamýšlenými střídavými třípruhy jsou dobré zkušenosti u našich západních sousedů nebo ve Skandinávii.

Aby plnily správně svou funkci, měly by se po pravidelných intervalech střídat, v jednom směru by žádný neměl být kratší než 800 a ne delší než 2000 metrů. Kvůli bezpečnosti je třeba výrazně oddělit protisměrné pruhy. Pokud to – podobně jako tomu bude na I/35 – není svodidly, měly by být obě linie dělící dvojité čáry od sebe vzdáleny více, než je na českých silnicích dnes zvykem. „Dle zahraničních zkušeností v případě použití uspořádání silnice 2+1 bez svodidel dojde ke snížení nehodovosti 30 – 40 % oproti standardním dvoupruhovým komunikacím," napsal na webu silnice-zeleznice.cz expert Václav Marvan.

Podle odborníků se třetími střídavými pruhy sice nezvýší kapacita silnice, ale zlepší se komfort řidičů. I když nedoporučují následné zvýšení maximální rychlosti ze stávajících 90 km/h.