KRNAP kácí v místě nehody patnáct stromů. Pokud by strom spadl o den dříve, mohlo dojít k ještě daleko větší tragédii. Místem totiž projížděly tři stovky cyklistů na hlavní trase Krakonošova cyklomaratonu na 135 km. Nedělní tragédie je prvním takovým případem v Krkonoších.

Silnice na Malou Úpu, kde v neděli padající strom zabil tři lidi, zůstala v pondělí uzavřená. Na místě pracovali lesníci Správy KRNAP a kriminalisté.Zdroj: Deník/Jan Braun

"Za trestný čin usmrcení z nedbalosti hrozí případnému pachateli trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let. Strom, který spadl na projíždějící vozidlo, zajistili policisté ke znaleckému zkoumání," konstatovala v pondělí policejní mluvčí Iva Kormošová. "Z prvotního šetření vyplynulo, že strom se pravděpodobně zlomil a poté spadl přes silnici vlivem poryvu větru. U mrtvých osob byla nařízena soudní pitva. Policisté na vozidle značky Opel odhadli škodu na 370 tisíc, na stromě a kovovém svodidle 15 tisíc korun," dodala.

"Byla to těžko pochopitelná, nešťastná náhoda, aby na někoho při jízdě v autě spadl strom. Šlo o souhru mnoha nešťastných okolností, kterým se dalo těžko zabránit. Jen co přijeli na místo hasiči, spadly ve stejné oblasti další dva stromy. To se nedá předvídat, to bychom museli pokácet všechny stromy v Krkonoších. Není to o nic více rizikovější místo než kterékoliv jiné v horách," řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

V Krkonoších v neděli odpoledne vál silný vítr. Podle dat z meteorologické stanice na poštovně Anežka na Sněžce měl vítr v neděli před 14.30 v nárazu rychlost 121,7 kilometru v hodině, což bylo nad hranicí orkánu, která je 118 kilometrů v hodině.

Místo, kde strom spadl na auto, lesníci Správy Krkonošského národního parku během neděle a pondělí kontrolovali. Těžařská firma během pondělí a úterý pokácí patnáct stromů, které by mohly znamenat riziko. Situaci jim komplikoval hustý déšť.

"Ještě v sobotu by nikdo z našich lesníků strom neodepsal jako rizikový. Vypadal jako normální, zdravý, velký strom. Uvnitř byla vidět hniloba. Jeho pád způsobil poryv větru, kvůli tomu šel strom k zemi. Strom byl v zemi, rostl, nebyl vyvrácený, zlomil se tři metry nad zemí. Pozoruhodností bylo v tomto případě hodně. Jen co přijeli hasiči, spadly ve stejné oblasti další dva stromy," popsal situaci Drahný.

"Kácíme stromy, které jsou normální, zdravé, ale vzhledem k nedělní události by mohly představovat pravděpodobné riziko. Není to tak, že by s nimi bylo něco špatně," upřesnil.

Na místo události přijel v pondělí odpoledne soudní znalec z oboru dendrologie, který posuzoval stav porostu. Případ se stal v neděli krátce před 13. hodinou zhruba 200 metrů za odbočkou ze silnice z Trutnova do Pece pod Sněžkou. O den dříve tudy projížděly tři stovky cyklistů na hlavní trase Krakonošova cyklomaratonu…

Silnice do Malé Úpy je od neděle uzavřená, nejvýše položená horská obec je odříznutá od světa. Dostat se tam dá pouze přes dvě provizorně otevřené cesty národním parkem, které ovšem nejsou určené pro autobusy, nebo přes hraniční přechod z Polska.

Objízdné trasy ukazují, kudy se přijet na Malou Úpu v době uzavírky hlavní silnice. Ta je uzavřená kvůli nedělní tragédii.Zdroj: Malá Úpa

"Samozřejmě je to velká komplikace. Jsme odříznutí od světa, není to příjemné. Největší problém je to pro zásobování a autobusy, které se nedostanou přes provizorní objízdné trasy národním parkem. Zrovna v pondělí měly přijet dva autobusy plné dětí. Ubytovatelé si museli pro děti dojíždět, bylo to komplikované," vyjádřil se k situaci starosta Malé Úpy Karel Engliš.

Řidiči můžou využít provizorní objízdné trasy ze Spáleného Mlýna na Boudu Jana přes Velkou Úpu, nebo přes Lysečinskou boudu do Horního Maršova. "Jde o cesty v národním parku, kam je vjezd zakázaný. V této situaci jsme kvůli uzavírce hlavní silnice do Malé Úpy průjezd povolili," vysvětlil mluvčí Správy KRNAP.

