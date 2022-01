Z Rychnovska se do ní zapojily traktory z devíti zemědělských podniků, brázdily nejvytíženější tahy vedoucí od Hradce Králové na Vamberk a mezi Vamberkem a Novým Městem nad Metují. Některé se vydaly ve směru na Týniště, jiné k Dobrušce, kde se otáčely. Na jednotlivých úsecích se měly postupně prostřídat.

"Nechceme blokovat dopravu, chceme se jenom zviditelnit. Ukázat, že jsme tady, že s námi nechce jednat vláda ani ministerstvo. Situaci pro nás jako střední zemědělce nevidím dobře. Mám pocit, že si mezi ministerstvem zemědělstvím a pětikoalicí problém přehazují jako horký brambor. Jedná se o dotace, o strategický plán, který má být poslán do Bruselu a který by nám měl určovat pravidla přijímání dotací podle velikosti podniku na léta 2023 až 2027. Nelíbí se nám, jaké změny pětikoalice po Novém roce provedla, aniž by jednala se středními a produkčními podniky naší velikosti. Chceme, aby na nás brala větší zřetel," vysvětluje Josef Dušek, ředitel společnosti Zdobnice.

Dotace vs. férové ceny

"Záležitost se prezentuje tak, že zemědělci nemají zájem o nic jiného než čerpat dotace, což není pravda. V první řadě nám produkčním podnikům jde o férové ceny, které by nám přiměřeným ziskem kryly skutečné náklady," poukazuje Zbyněk Myšák, ředitel společnosti ZOPOS Přestavlky, dalšího zapojeného podniku z Rychnovska.

Upozorňuje přitom, že náklady na produkci se neustále zvyšují: "Na energie v našem případě na trojnásobek pro letošní rok. Ceny našich produktů zdaleka tak nerostou. Zabýváme se chovem prasat, kde dostáváme o 30 procent nižší cenu, než jsou skutečné náklady. Dotace nám kryjí rozdíl v reálných nákladech. Ten spor tady je vlastně mezi produkčními a neprodukčními zemědělci. Produkčních zemědělců je v rámci České republiky podstatně víc a vláda, nám středním zemědělcům, kterých je na Rychnovsku většina, upravila diametrálně podmínky na základních platbách. Jde o platby, které nejsou vázány na jakoukoli produkci, to znamená, že stačí mít pozemek přihlášený v zemědělském registru. Menším zemědělcům s pozemky do 150 hektarů přidala 65 procent a konkrétně nám, kteří máme okolo 1900 hektarů, bude platba krácena o nějakých 30 až 35 procent, bez ohledu na to, co děláme."

Tržby za komodity hrají u produkčních podniků stále velkou roli a ty nechtějí být za to, že něco produkují, bity. Cítí se být znevýhodněny. "Kdybychom za ně dostali reálnou cenu, nemusela by tady probíhat přestřelka o to, jak se dotace budou rozdělovat. Je potřeba také říct, že to nemá žádný dopad na poplatníka, objem peněz, který se bude rozdělovat v následujícím pětiletém období, je už daný. Jedná se opravdu pouze o přerozdělení těchto peněz," zdůrazňuje Zbyněk Myšák.

O nás bez nás

Premiér i ministr zemědělství prý s předsedou Zemědělského svazu i s prezidentem Agrární komory odmítají komunikovat.

Podle Zbyňka Myšáka začíná hon na čarodějnice: "Záměr je postihnout největší zemědělce, zejména Agrofert, ale tady se kácí jeden velký strom, přičemž se pokosí celý les."

Nelíbí se mu ani to, jaké argumenty se proti větším produkčním podnikům využívají.

"Jsme také školní závod, docházejí sem studenti ze střední zemědělské školy v Kostelci, na což dostáváme nějaký drobný příspěvek, vyrábíme mléko, vepřové maso, které je v hluboké krizi, hovězí maso, na což dostáváme podporu za to, že nenasazujeme cenu, která je reálná. Celý tento balíček dotací je nám sečten, rozpočten na hektary a použit proti nám. Ve finále to povede k tomu, že všechny naše výroby, které se týkají potravinové soběstačnosti a u nichž nejsou kryty reálné náklady, budeme muset v konečném důsledku opustit, přestože jsme do nich v minulých letech investovali obrovské prostředky a musíme je také splácet. Budeme se pak orientovat na to, abychom dělali co nejjednodušší výrobu, což je údržba krajiny," dodává Zbyněk Myšák.