Pro tučňáky už je ve Dvoře Králové nad Labem připravený velký bazén. "Koncem června by měli tučňáci dorazit. Předpokládáme, že v červenci a srpnu by se mohli poprvé představit návštěvníkům," řekl Deníku ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. Ošetřovatelé už absolvovali stáž v ZOO Wroclaw, kde zjišťovali, jak se pracuje s tučňáky. "Skupinka tučňáků by měla mít okolo 20 dospělých kusů. Zatím nedokážu říct, že jich budeme mít tolik hned od začátku," uvedl Rabas.

Celá nová expozice Jihozápadní Afrika, která vzniká na místě bývalé slévárny, přijde na více než 100 milionů korun. Pavilon pro tučňáky z ní bude nejnákladnější, vyjde přes 40 milionů korun. Jeho vybudování urychlil česko-polský přeshraniční projekt.

Tučňák brýlový

Tento druh tučňáka žije podél skalnatého pobřeží jihozápadní Afriky, v zemích Jižní Afriky a Namibie. Nikde jinde na světě se nenachází. Jeho dosah je omezen na relativně malou oblast, kde teplota vody příliš nekolísá.

Stejně jako všechny druhy tučňáků žije i tučňák brýlový na jižní polokouli. Tučňáci žijí ve velkých koloniích. Dny tráví krmením na moři a v noci se shromažďují na břehu.

Jako všichni tučňáci jsou i tučňáci brýloví mnohem obratnější ve vodě než na souši. Jsou vynikající plavci s dokonale aerodynamickým tělem. Živí se malými rybami jako jsou sardinky a ančovičky, malými korýši a chobotnicemi. Každý tučňák sní asi půl kila ryb denně.

Pro tučňáky už je ve Dvoře Králové nad Labem připravený velký bazén. "Bude to velké lákadlo a pro řadu lidí také překvapení, protože si řada lidí neuvědomuje, že v Africe tučňáci také žijí," připomněl ředitel. Safari park se zaměřuje na chov afrických zvířat, celkově se stará zhruba o čtyři stovky zvířat. Tučňáci brýloví, kteří dorůstají výšky kolem 60 centimetrů a váží obvykle 3,5 kilogramu, hnízdí na pobřeží Jižní Afriky a Namibie.

"V českých zoologických zahradách jsou většinou tučňáci Humboldtovi, kteří obývají Jižní Ameriku. Tučňák brýlový je velmi blízký druh, vyskytuje se ale daleko méně. Hnízdní kolonie má okolo Kapského města v JAR, objevují se také v Namibii na pobřeží Atlantiku," upřesnil Přemysl Rabas.

Chov tučňáků bude pro Safari Park Dvůr Králové úplnou novinkou, za 76 let existence zoologické zahrady je bude chovat vůbec poprvé. Ošetřovatelé se proto v minulých týdnech vydali sbírat zkušenosti do ZOO Wroclaw, které má největší oceanarium v Polsku. "Strávili tam několik dní, aby se naučili pracovat s tučňáky. Myslím, že to zvládnou, protože to je dostatečně profesionální tým," ujistil ředitel.

Tučňák brýlový v ZOO Berlin.Zdroj: Deník/Jan BraunVoda v bazénu se musí dokonale filtrovat, čistící technologie musí být perfektní. Tučňáci mají velice neúčinné trávicí ústrojí. "Bazén už je napuštěný. Než do něj tučňáci přijdou, voda se bude muset několikrát vyměnit. Její kvalita se musí pečlivě hlídat. Důležitá je čistící technologie a výkonná filtrace. Bude to patrně největší bazén pro tučňáky v českých zoologických zahradách," upozornil.

Vedle bazénu budou součástí expozice tučňáků dva objekty. Jejich podoba bude hodně zajímavá. "Budou mít podobu domů z pobřeží Namibie, bude to tam vypadat jako část přístavního doku i s majákem a jeřábem. Chceme ukázat, že zvířata někde nežijí v úplné divočině, ale v symbióze s člověkem a v kulturní krajině. Tučňáci budou mít v expozici také hnízdní prostory, kvůli tomu tam budou mít také umělé kameny," přiblížil podobu nové expozice.

Největší volavky světa

V nové expozici Jihozápadní Afriky se objeví také další zvířata. "Hotová je voliéra plameňáků. Ti nám udělali velkou radost. Očekávali jsme, že během stěhování budou vystresovaní a nezahnízdí, ale sedí na vajíčkách. Na plameňáky by měla navázat velká voliéra pro pelikány a jiné vodní ptáky a voliéra pro volavky obrovské. To jsou největší volavky světa, které se chovají velmi málo. Tyto voliéry mají být hotové ještě letos," objasnil Přemysl Rabas.

Do říše Jihozápadní Afriky bude patřit také výběh pro kopytníky s antilopami a horskými zebrami. "Příští rok plánujeme vybudovat výběh pro hyeny a dravé ptáky. Chceme rozšířit kolekci hyen. Máme hyeny žíhané a skvrnité, ale věříme, že se nám podaří sehnat z jihu Afriky hyeny hnědé a hyenky hřivnaté," dodal.

Součástí nového návštěvnického okruhu bude i malá vinice, odkazující na tradici pěstování vína v JAR a Namibii. Dokončená už je restaurace Steak House.

