/ROZHOVOR/ Pochází ze Žacléře, učí v Trutnově, žije v Mladých Bukách, působila ve Rtyni v Podkrkonoší. Vítězka prestižní soutěže o nejoblíbenějšího učitele v Česku Zlatý Ámos Daniela Krátká je úzce spjatá s podkrkonošským regionem.

Uvítání držitelky titulu Zlatý Ámos Daniely Krátké v trutnovské lesnické škole. | Video: Deník/Jan Braun

Čerstvě devětadvacetiletá učitelka českého jazyka a občanské výchovy na České lesnické akademii Trutnov si získává studenty zapáleným a přátelským přístupem. Vypadá jako anděl, ale umí i přitvrdit a nemá problém zjednat si pořádek. "Největší důvod, proč chodím do práce s úsměvem, jsou studenti," říká.

Jaké jsou vaše dojmy poté, co jste získala titul Zlatý Ámos?

Moje emoční stabilita se ještě úplně nesrovnala. Jsou to krásné pocity, úspěch prožívám společně se studenty. Sdílení krásných zážitků je jedna z nejpřidanějších hodnot této ankety. Nezapomenu na to.

Kam si vystavíte korunu pro vítěze?

Mám ji půjčenou na rok. Je putovní, za rok ji předám novému Zlatému Ámosovi. Druhá korunka je velmi vzácná, dostala jsem ji jako cenu dětské poroty. Při jejím předávání mi porotkyně říkala, že je možná ještě cennější, protože jí dostávám od dětí. Musíme doma kvůli korunám udělat naprosto novou poličku. Asi je dám do kuchyně.

Čím jste podle vás zabodovala u poroty?

Naší scénkou Zamilovaný Trautenberk, kterou jsme nacvičili se studenty. Zamilovaný Trautenberk je rarita, kterou nikdy nikdo neviděl. Mluví spisovně, je to literární nadšenec, to možná okouzlilo porotu. Scénka se studenty byla jednou z hlavních disciplín finále. My jsme tu scénku pojali jako cestu Trautenberka, který literaturou a četbou knih k lásce přišel. Studenti jsou šoumeni, navrhla jsem jim to a šli do toho se mnou. Repliky jsme pilovali po večerech.

Čím jste zaujala studenty a získala nominaci do Zlatého Ámose?

Učení mě strašně baví. Myslím, že je to na mně vidět. Z těch hodin poznají, že jsem do toho zapálená. To je hlavní předpoklad, když učitel je zapálený. Tak může svou energií zapálit i někoho dalšího.

Co jste říkala na to, když jste se dozvěděla, že vás Česká lesnická akademie Trutnov bude nominovat?

Doslova jsem to obulela, když mi kolegyně Veronika Chrobáková v prosinci ukázala 100 podpisů, potřebných k nominaci. Byl to nádherný vánoční dárek. Díky ní provázely naše vánoční rodinná setkání slzy štěstí.

Jaká byla vaše cesta na lesnickou školu?

Byla to taková náhoda, ale jak se říká, cestičky vás dovedou na správné místo. Jsem z Krkonoš, pocházím ze Žacléře. Lesárnu jsem samozřejmě znala, to je pojem v republice. Bydlela jsem v Hradci Králové, učila jsem tam na základní škole. Láska ale hory přenáší, a tak jsem se odstěhovala zpátky domů. Nyní bydlíme v Mladých Bukách.

Jak se vám učí na lesárně, kde jste teprve druhý školní rok?

Největší důvod, proč chodím do práce s úsměvem, jsou studenti. Jsem ráda, že můžu učit i moji oblíbenou filozofii ve 4. ročníku.

Ředitel školy Miloš Pochobradský o vás říká, že volíte trochu jiný přístup ke studentům, více kamarádský. Podle něj vypadáte jako anděl, který umí i přitvrdit a nemá problém zjednat si pořádek v hodině. Sedí to?

Vztah ke studentům bych označila spíš za partnerský než kamarádský. Beru je jako rovnocenné partnery. Striktně si se všemi studenty vykám a myslím, že to je dobře. Máme mezi sebou přirozený respekt. Já respektuji je a obráceně. Občas je třeba být přísnější. Vážnější kázeňské problémy jsem ale řešit nemusela. Když to někdy náhodou přeteče, tak stačí nastavit ten správný pohled.

Po převzetí ceny jste řekla, že pokud byste ji mohla rozsekat na 1000 kousků, tak byste ji poslala všem dobrým učitelům, které znáte a kteří si to zaslouží. Kteří chodí pozdě večer spát, protože dělají přípravy a přemýšlí, jak druhý den žáky zaujmout. Máte to taky tak?

Hodně učitelů by mi dalo za pravdu, že práce učitele pokračuje často do večerních hodin. Společnost si mylně myslí, že učitel jde ve dvě hodiny domů a tím má padla. Tak to není. Po večerech dělám přípravy na vyučování. To je to, co není vidět. Vyučovací hodina trvá 45 minut, ale hodinu se na ni připravuji.

Je něco, co vás rozčiluje na českém školství?

Možná nedocenění těchto věcí, jako nepřímá pedagogická činnost. Její kvalita dělá to, jak dobře se dá hodina odučit. Ale tohle nikdo nevidí.

Změní vás tento úspěch?

Babička říkává, že chleba levnější nebude. Nic se nezmění. Jediné, co se změnilo, že jsem na tento týden vyhlásila absolutní amnestii na zkoušení a testy. Určitě nezpychnu, toho se nemusí studenti ani kolegové bát. Nesnědla jsem moudrost světa, i já budu dál dělat svoje občasné chyby. Bylo by fajn, kdyby byla možnost více mluvit o začínajících učitelích, co je trápí nebo jim dělá radost. Myslím, že začínající učitelé nemají leckdy úplně dobrou startovací pozici ve školském systému.

DANIELA KRÁTKÁ



- vítězka 30. ročníku soutěže Zlatý Ámos



- učitelka češtiny a občanské výchovy na České lesnické akademii Trutnov



- pochází ze Žacléře, žije v Mladých Bukách



- studovala osmileté Gymnázium Trutnov a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové



- působila na ZŠ a ZUŠ ve Rtyni v Podkrkonoší a ZŠ v Hradci Králové



- tři měsíce strávila v dětském kempu v USA ve státu New York



- baví ji hra na klavír, zpěv, literatura 20. století, low carb kuchyně, cestování