„Máme zaregistrováno asi padesát učitelů, další budeme testovat v úterý,“ říká hlavní sestra Martina Köstingerová.

Odběry zaberou zdravotníkům daleko více času. Musí vyplňovat žádanky, zpracovat vzorek a čekat na výsledky. Je to pro všechny náročné.Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou nechat zdarma testovat od 4. do 18. prosince. Testování není povinné.

„Zájem ze stran učitelů je malý a ještě opadl poté, co jsme jim sdělili, že se musí zaregistrovat a za testy si zajet do jičínské nemocnice,“ přiznává ředitel základní školy v Lázních Bělohradu Josef Jirásko, který očekává, že testování se zúčastní tak třetina sboru. Sám přiznává, že v něm nevidí smysl.

Učitelé prý váhají i kvůli tomu, že antigenní testy nedokážou určit, kolik má člověk v sobě protilátek. Obávají se i samotného odběru.Podle ředitele novopackého gymnázia Pavla Matějovského ale existuje ještě jedna možnost.

Kraj totiž oslovil mateřské , základní i střední školy s tím, že by zorganizoval výjezdní testovací skupiny, které by za učiteli přijely do škol.

„Pochopil jsem, že by za námi mohly přijet, ale v pátek odpoledne nám přišla zpráva, že k nám jednotka nedorazí,“ hlásí ředitel.Kraj mapoval, kam týmy vyslat. Vyjedou na místo, kde má o odběry zájem alespoň třicet učitelů. Trasování bude vymezeno v pondělí.

I přes snahu kraje školám situaci ulehčit se nabídka nesetkala s ohlasem. Průzkum ukázal, že zájem učitelů je minimální, průměrně jde o 25 procent. Takže většina škol musí testování pedagogů řešit přes klasickou online rezervaci na odběrových místech.