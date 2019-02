Nechanicko - Bouřka se v sobotu večer pořádně vyřádila. Déšť zaplavoval ulice, vichřice vyvracela stromy. Obyvatelé obcí Radíkovice a Hrádek se shodují, že podobnou bouřku nezažili.

Z hřiště v Hrádku na Nechanicku vichr odnesl trampolínu doprostřed koupaliště | Foto: DENÍK

v Hrádku byl nejvíce zdevastován areál koupaliště, kde je i hospoda a dětské hřiště. V hospodě voda vyboulila parkety. Z hřiště vichr odnesl trampolínu doprostřed koupaliště. Trampolína nebyla poškozena, voda z koupaliště se ale musí odčerpat.

Kolem potoka popadalo pět vzrostlých topolů, které podmáčel déšť. „Bydlím na návsi a sama jsem viděla, jak jeden z topolů padá. Byl to strašný pohled," popsala sobotní pustošení starostka Radíkovic Zdeňka Nováková. Všechny vyvrácené stromy se musí v příštích dnech odstranit.

Pamětníci tak silnou letní bouřku za posledních třicet let nezažili. Obyvatelům Radíkovic se naštěstí nic nestalo, vichřice ale podle slov starostky rozmetala, co mohla. „Snažíme se dát vše do kupy, bojíme se ale bouřek, které mají přijít v příštích dnech," přiznala Zdeňka Nováková.

V Hrádku je situace podobná. V obci popadalo asi čtyřicet stromů a silnicí se valila voda. Vichřici nebylo nic svaté, zničila i střechu kapličky a kostela. „Poškození kapličky nás obzvlášť mrzí. Byla totiž čerstvě zrenovovaná," posteskl si starosta Hrádku Filip Danda. Škody na kapličce a na kostelu ještě odstraněny nebyly. Popadané stromy odklízejí hasiči.

Podobnou hrůzu nezažili ani obyvatelé Hrádku. „Nikdo z nás nic takového nepamatuje," uvedl Filip Danda. Podle předpovědi se mohou bouřky vrátit už v pátek. „Nemůžeme vědět, co se stane. Snad už to nebude horší," uzavřel Filip Danda.

(mih)