Miroslav Hykyš pochází z Pardubic, domov ale nalezl v nedalekých Velešicích. "Už od dětství jsem obdivoval krásné betlémy vystavené v kostelech. V 50. až 70. letech jsem začal kupovat vlastní papírové betlémy. Bydleli jsme ale v malém bytě, takže jsem neměl prostor na to je stavět," vypráví o svých betlémářských začátcích Hykyš. Až po nastěhování do velkého domu ve Velešicích se mu naskytl tolik potřebný prostor, jeho záliba v historii a současnosti betlémů se tak mohla naplno rozvinout.

Koníček je to krásný, ale časově i finančně náročný. "Papírové archy lze sehnat od různých malířů, není to ale levná záležitost. A jakmile se betlém sestaví, ještě nabývá na ceně. Lidé se mě často ptají, jestli bych jim nesestavil betlém. Ale to není jen tak, je potřeba všechny postavičky vystříhat, podlepit a vyztužit, vytvořit kulisy a celé dílo sestavit. Když to dá tolik práce, musím si pak za to také říct odpovídající cenu," vysvětluje. Cena takového hotového betléma se často pohybuje v řádech několika tisíc korun.

V Kozojedech poprvé

Už v minulosti Miroslav Hykyš svoje betlémy vystavoval. Stal se také členem pražského Spolku českých betlémářů. "Tady v Kozojedech vystavuji poprvé letos o Vánocích, ale chtěli bychom z toho udělat stálou celoroční výstavu. Obec mě oslovila, jestli bych nechtěl v bývalé škole vystavit betlémy, a já si dal podmínku. Jestli chtějí výstavu, musí mi pořídit dvacet čtyřmetrových stolů. Oni souhlasili a investovali do výstavy, ještě než začala," směje se. Sám ale na výstavě nic nevydělává. Veškeré výdělky z dvacetikorunového vstupného poputují na opravu kozojedského dřevěného kostela. "Ten kostel je krásný, unikátní. Ale potřebuje staticky zajistit a celkově opravit. O to se chci do budoucna zasadit," vysvětluje Miroslav.

Miroslav Hykyš nejen že oplývá nekonečnou zručností, trpělivostí a pečlivostí při vystřihování nejjemnějších prvků betlémů, ale o každém z nich umí také poutavě vyprávět. Zná totiž každý jejich detail.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Ve své sbírce má mnoho různých papírových betlémů. Od světoznámých malířů i zcela regionální, veselé i s vážnou atmosférou, klasické i postní, neboli pašijové. Mnoho betlémů pochází z východu Čech, především pak z Orlickoústecka. "Region kolem Ústí nad Orlicí byl dříve hotovou baštou betlémářství. Vždyť ve Východních Čechách leží i Třebechovice. Tamní jesličky jsou králem našich českých betlémů," vypráví. Mezi unikátní východočeské betlémy řadí například ten českotřebovský, který zobrazuje svatou rodinu i darující v průvodcovských uniformách. "Ten dělá lidem ohromnou radost. Nejen že je krásně namalovaný, ale jsou nadšení, že je takhle tematický, železnický," říká Hykyš.

Jeho betlémy ale zdaleka nepochází jen z Orlickoústecka. Na výstavě je možné najít jičínský, olomoucký, pražsky i malostranský. V každém je možné najít typické výjevy, figurky a budovy z daného města. Jičínským betlémům dominuje Valdická brána, v pražských lze najít například Golema. Ty největší zajímavosti ale neprozradíme, Miroslav Hykyš si je totiž nechává jako hádanku pro příchozí. "Mám tu dva stejné betlémy, je v nich ale pět rozdílů. To proto, že ten původní byl reklamní, to se ale nelíbilo komunistům a proto jej tak trochu 'cenzurovali'," směje se.

Za velký úspěch považuje to, že se mu podařilo nechat vytvořit speciální velešický a kozojedský betlém. Jinak si ale cíle do budoucna neklade. Podle něj by bylo hezké, kdyby Spolek vydal k výročí vytvoření prvního betléma Františkem z Assisi vlastní betlém. To ale není vůbec levná záležitost. Za tak rozsáhlé dílo by si akademický malíř mohl říci klidně o čtvrt milionu korun. "Jinak ale nemám žádné cíle. Doma mi teď leží několik archů betlémů od pana Škopka, které čekají na vystříhání. Musím se k tomu ale dostat," říká Miroslav.

O každém ze svých betlémů dokáže Hykyš vylovit v paměti celou řadu zajímavostí. Jeden ale mezi ostatními ční, je to ale takový vtípek. "Ani nevím, jestli ho budu vystřihovat a sestavovat. To by tolik nevyzněl," vysvětluje Hykyš, zatímco ukazuje arch kresleného prezidentského betléma. Lze v něm rozeznat všechny české a československé prezidenty s jejich charakteristickými rysy, pečlivý pozorovatel si dokonce všimne současného mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka.

Výstava v Kozojedech potrvá do 15. ledna, zájemci ji mohou vidět vždy v úterý a sobotu odpoledne.