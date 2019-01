Ústí nad Orlicí – Dárkový koš plný pozorností z místní lékárny dostal při své čtvrteční návštěvě Orlickoústecké nemocnice prezident Miloš Zeman.

Prezident Miloš Zeman v Ústí nad Orlicí. | Foto: Lukáš Prokeš

Mezi dárky byly především vitamíny, ale také přípravek geriavit, který je určen především pro starší lidi. „Děkuji vám, že jste mi nevěnovali afrodiziakum. To by asi byla zbytečná snaha," okomentoval dar Miloš Zeman.

V nemocnici se prezident nejprve sešel s lékaři a vedením krajských nemocnic. Poté zavítal na dětské oddělení, kde naopak rozdával dárky on.

„Aniž bych chtěl podceňovat ostatní specializace, tak přeji hodně štěstí hlavně pediatrům, protože u nich si člověk začíná budovat vztah k lékařům, který si pak nese až do krematoria," podotkl Miloš Zeman.

Významné zařízení, které má problémy

„Prezidentovi jsme do programu zařadili Orlickoústeckou nemocnici, protože je to významné zdravotnické zařízení, které se dlouhodobě nachází ve finančních problémech," vysvětlil návštěvu prezidenta republiky hejtman Martin Netolický.

Při diskusi o krajském zdravotnictví se diskutující s prezidentem shodli, že hlavním problémem jsou peníze.

„Zachovávat zdravotní péči je čím dál těžší a nikdo si toho neváží," nechal se slyšet ředitel krajské záchranky Pavel Svoboda. Ten byl uděleným slovem od hejtmana poněkud zaskočen. „Ředitel záchranky přece nesmí být nikdy zaskočen," glosoval s úsměvem prezident Miloš Zeman.

Jinak ovšem prezident spíše naslouchal názorům lékařů, jelikož se v oblasti zdravotnictví necítil tak „kovaný" jako třeba v problematice ekonomiky.

Prezident radši naslouchá, než radí

„Kdykoliv někam přijedu, tak radši naslouchám, než abych radil. Nejsem Chruščov, který zemědělcům radil, jak pěstovat kukuřici, kosmonautům na Bajkonuru říkal, jak létat do vesmíru, a lékařům radil, jak mají léčit pacienty," řekl český prezident na adresu sovětského politika Nikity Chruščova.