Pšánky, nejmenší obec na Hradecku, ani tentokrát ve volební účasti nezklamaly. Ačkoli volby do Evropského parlamentu patří Česku spíše k těm přehlíženým, v Pšánkách už před polednem měli odškrtnutou více než polovinu obyvatel oprávněných volit. „Z třiapadesáti voličů zatím dorazilo třicet,“ řekla Deníku členka volební komise Pavlína Fajglová

Volební účast je podle ní v obci vždycky vysoká, například v podzimních komunálních volbách své hlasovací lístky odevzdalo téměř osmdesát procent lidí, tentokrát ale všechny překvapila. „Nečekali jsme to,“ přiznali členové volební komise.

I když obyvatelé Pšánek eurovolby nepodceňují, přesto má komise velké prostoje a hodně volného času. „Povídáme si, jíme a občas si vyjdeme na sluníčko,“ prozradili členové, jak si krátí dlouhou chvíli. A i přes vysokou volební účast tady mají volební lístky vždycky bleskurychle spočítané.

V nedalekých Třesovicích sice před polednem také přivítali třicátého voliče, zdejšího starostu Pavla Mrkvičku, z celkové volební účasti však členky volební komise příliš nadšené nebyly. V obci je totiž asi 160 voličů a už v poledne se dalo předpokládat, že své lístky do urny hodí jen asi pětina z nich. „Je to jedna z nejmenších volebních účastí co pamatuji,“ řekla členka volební komise. Přitom na podzim tady ke komunálním volbám přišlo 72 procent voličů.

V letošních eurovolbách si lidé si vybírali 21 poslanců z 841 kandidátů, které nominovaly čtyři desítky stran, hnutí nebo seskupení. Z Královéhradeckého kraje kandidovala třicítka lidí.