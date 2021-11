„Stejně jako loni neřekneme, kdy se rozsvítí stromeček, a zrušili jsme doprovodný program. Nepůjdeme tomu naproti, jak se říká,“ vysvětluje místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová.

Z nedělního slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Týništi nad Orlicí.Zdroj: Martin Tobiška

Na zdejší Staré náměstí doputoval minulý týden vánoční smrk z Městské Habrové, z jedné z rychnovských částí.

Mikulášský program k rozsvícení vánočního stromu v Opočně tradičně láká davy návštěvníků z různých koutů kraje. Show, při které slétávají čerti na Kupkovo náměstí z radniční věže a Mikuláš přijíždí kočárem, stojí za to. Jenže letos stejně jako loni nebude.

A rušení akcí v pondělí oznámila i borohrádecká radnice. Nebudou vánoční trhy, tvoření v Církevní základní škole ani živý betlém „Není bohužel v pořadatelských silách zajistit obehnání náměstí a důsledné kontroly příchozích čtečkami, dvoumetrové mezery mezi stánky, hlídat rozestupy lidi 1,5 metru atd,“ uvedlo město.

Také ve Vamberku, kde měl první adventní neděli zpestřit koncert Petra Koláře, byl kulturní program zrušen. Vánoční strom se tu rozsvítí 28. listopadu v 18 hodin.

V tento den už v 17 hodin se rozzáří stříbrný smrk z Pohoří na náměstí F. L. Věka v Dobrušce, kde mají vystoupit žáci hudebního a literárně dramatického oboru místní ZUŠ. Zrušeny byly pouze ochutnávky maďarských vín. Ostatní programy se zatím neruší, radnice je případně připravena reagovat podle aktuální situace.

Kostelec nad Orlicí bude lákat první adventní neděli na Vánoční uličku a andělský průvod. O shánění vánočního stromu se tu starat nemusí, smrk zde roste přímo pod okny radnice. „Také u nás budeme rozsvěcet vánoční strom, ale bez oficiálního pozvání, proslovů a veřejného shromáždění. Veškeré programy, které se odehrávají ve venkovních prostorách, zatím zůstávají, jak byly naplánovány. Ve vnitřních prostorách zůstává koncert v kostele svatého Jiří, samozřejmě za podmínek stanovených aktuálním vládním prohlášením,“ sdělil místostarosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Langr.

Luciánská slavnost se letos premiéry nedočká

Kvůli nepříznivým epidemickým podmínkám postupně adventní akce zrušil Jičín, Kopidlno, Sobotka i Nová Paka.

"Rada města v pondělí 22. listopadu schválila úpravu již připraveného adventního programu. Souhlasila tím s doporučením městské pracovní skupiny, která vzešla z krizového štábu. Na akcích s větším množstvím lidí by nebylo možné dodržet nařízená opatření," uvedl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Jičín tak podle starosty Jana Malého přijde jak o tradiční rozsvícení stromku a Mikuláše v parku, tak o letos poprvé plánovanou Luciánskou slavnost. "Mrzí nás to, ale situace je vážná. Zůstávají alespoň dílčí kulturní akce a tradiční adventní trhy, které se budou konat za dodržení hygienický podmínek, stejně jako farmářské trhy na jaře," doplnil Malý.

Vánoční strom v Jičíně byl vztyčen 19. listopaduZdroj: Deník/Kateřina Chládková

I v Nové Pace se mohou místní těšit na trhy, které budou průchozí a bez zábran a kontrol. Návštěvníci se však budou muset obejít bez prostoru vyhrazeného pro konzumaci občerstvení a doprovodného kulturního programu.

Zatímco ve většině měst je už rozhodnuto, kulturní komise v Hořicích zatím váhá. "Budeme o tom jednat ve středu. Zatím je ale jasné, že část sobotního dopoledního programu k rozsvícení stromečku budeme muset zrušit. Více budeme vědět v následujících dnech," uvedl referent Městského informačního centra Pavel Bičiště.

Covid promluvil i do kalendáře adventu v Hradci

To v Hradci Králové už mají jasno. "Dohodli jsme se, že se v neděli rozsvícení vánočního stromu s programem ruší, strom se rozsvítí s pouličním osvětlením. Také po dohodě s městem rušíme 4. prosince adventní koncert a 5. mikulášské programy pro celou rodinu na Bílé věži," podělil se o čerstvé informace Miroslav Franc, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

V tuto chvíli se zatím neruší vánoční trhy od 10. do 22. prosince, jejich součástí ale nebude doprovodný program. "Vše se přizpůsobí aktuálním podmínkám. To rozhodnutí je ještě otevřené, 3. prosince se znovu sejdeme a rozhodneme podle aktuální podmínek, co dál. Mrzí mě to, máme už druhý rok zadání od města připravit velkolepé trhy a akce. Pracovali jsme na tom tři čtvrtě roku a teď to máme dělat v omezené míře," dodal Miroslav Franc.

Zahájení adventu na dalších místech v kraji



Rovněž města na Trutnovsku aktuální epidemiologická situace v Česku a vládní nařízení donutila zrušit veřejné adventní akce spojené s rozsvícením vánočních stromů. V Trutnově se měla konat v neděli 28. listopadu, ve Dvoře Králové nad Labem v pátek 26. listopadu. Připravované vánoční trhy se zatím neruší, ovšem ani je nebude doprovázet kulturní program.



Náchodsko také o některé akce přijde. Zrušen byl například program Adventní neděle 28. listopadu a Adventní trh 4. prosince v Polici nad Metují. Konat se nebudou ani Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích a Advent v Babiččině údolí ve dnech 2. až 5. prosince a Česká Skalice odpískala Mikulášskou merendu na Hurdálkově náměstí 4. prosince.