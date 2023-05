/FOTO, VIDEO/ V sobotu 6. května se otevřou ve Dvoře Králové nad Labem brány Afrického safari Josefa Vágnera a Lvího safari. Pro zoo, kam v loňském roce přišlo rekordních 663 tisíc návštěvníků, to znamená zahájení letní sezony.

Žirafy jen tak něco nerozhodí, provoz aut v safari berou s nadhledem. | Foto: Michal Fanta

Lidé budou mít od soboty příležitost užívat si každý víkend bohatou nabídku komentovaných setkání u zvířat, kterou v letošním roce poprvé doplní setkání u tučňáků brýlových ve zbrusu nové expozici West Cape. Průchozí výběh, největší v Česku, bude program nabízet vždy ve 14.30. Od července se komentovaná setkání budou konat každý den.

Prvním návštěvníkem safari se stane v sobotu ráno automobilová závodnice Barbora Holická s vozem Citroën 2CV, známým jako Kachna. Držitelka Zlatého volantu - Ceny Elišky Junkové pro nejlepší ženu českého motorsportu, se chce stát první Češkou, která v Kachně vyjede na legendární závod Rallye Dakar. Holická vyrazí ve Dvoře Králové na standardní okruh Afrického safari Josefa Vágnera mezi stáda pakoní, zeber, afrického skotu watusi nebo antilop losích, buvoly pralesní a další zvířata.

Návštěvníci mají možnost vyrazit do Afrického safari Josefa Vágnera a Lvího safari tradičně Safaribusy, Afrika trucky nebo vlastním vozem. K dispozici budou i hybridní vozy Toyota Yaris. Ty lze půjčovat bezplatně v recepci kempu po předchozí rezervaci.

Zdroj: Safari Park DKnL

Jízda Afrika truckem vyjde jednoho pasažéra na 90 korun, projížďka Safaribusem přijde na 70 korun, děti a studenti s průkazem mají jízdné zdarma. Vjezd vlastním vozem stojí 370 korun (elektromobily a hybridy jsou za 180 korun). Pro vjezd do safari musí mít každý pasažér také lístek do klasické pěší části, kterou může okamžitě využít také ke vstupu na procházku do areálu. Zajímavé informace o zvířatech safari lidé zjistí díky aplikaci Mobilní safari pro operační systém Android, kterou safari park připravil ve spolupráci s Českým rozhlasem. Aplikace je zdarma.

Vstupné do Safari Parku Dvůr Králové stojí 290 Kč pro dospělého, 230 Kč pro děti od 3 do 15 let, za psa se platí stokoruna.

Při jízdě v safari si musí dát lidé pozor na lvy, připraven je střelec se zbraní

Jízda vozem v safari přináší atraktivní zážitek a je o ni obrovský zájem, doprovází ji ovšem přísná bezpečnostní opatření a kontroly. Na cestu mezi africkými zvířaty dohlížejí kamery, ochranka i střelec se zbraní. Ten je připravený zasáhnout v případě napadení člověka. Riziku jdou občas naproti sami návštěvníci neukázněným chováním a nerespektováním pravidel.

"Chceme ochránit život návštěvníků i zvířat, ale zvlášť ve Lvím safari nás to stojí hodně úsilí," přiznal zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek.

Hlavní zásadou při vjezdu do safari vlastním autem je dodržet bezpečnostní pravidla. "Především to znamená mít zavřená okénka a neotvírat dveře auta po celou dobu jízdy v safari. Bohužel, někdy to lidé nerespektují, hrají si na odvážné, a když se přiblíží lvům, stáhnou si okénko nebo otevřou dveře. Řešíme to velice striktně. V takových případech zasahuje naše servisní security vozidlo, které do auta najíždí a vyprovodí ho ze safari," vysvětlil Hyjánek.

Tohle ještě nezažili. Stačily dvě minuty a ubytování v safari bylo vyprodané

Safari Park Dvůr Králové je jediným místem v Česku, kde můžou lidé vyrazit mezi africká zvířata vlastním autem. Podle zoologického ředitele jsou nejpohodovější žirafy. Pohybují se laxně, provoz aut ignorují, pozorují dění, užívají si obrovský výběh, okusují větve. Někdy se i podívají lidem do okna auta a popojdou dál.