Hradec Králové - Pokuty ve výši 6,37 milionu korun udělila loni Česká obchodní inspekce pořadatelům předváděcích akcí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Inspektoři zkontrolovali celkem 23 předváděcích akcí, u 21, tedy v 91 procentech případů, zjistili nekalé obchodní praktiky a další protiprávní jednání. Je to nejhorší bilance ze všech regionů. Vypadá to, že právě východní Čechy jsou pro šmejdy, jak se pořadatelům těchto akcí říká, zemí zaslíbenou.

Seniory není těžké nalákat

Schéma akcí je známé: firma zve spotřebitele na zájezdy a podobné akce, během nichž jim nabízí, zpravidla pod nátlakem nebo za použití klamavých obchodních triků, zboží, které je proti srovnatelným výrobkům v kamenných obchodech několikanásobně předražené. „Ve východočeském regionu jsou předváděcí akce fenoménem. V tom se lišíme od jiných krajů, například od západních Čech," říká ředitel Královéhradecké ČOI František Švihlík.

Vysvětluje to skutečností, že významnou část populace v regionu tvoří senioři, což sem organizátory předváděcích akcí táhne. Přednost dávají hlavně lokalitám, kde senioři mají jen málo možností vyžití. Senioři hledají společnost a možnost se potkávat. Zajímavé je pro ně i občerstvení, o němž se domnívají, že je zadarmo.

Zázračné přístroje na léčení čehokoli

„Není složité starší lidi na akce nalákat. V upoutávkách se objevuje řada lákadel a výhod, u nichž se však posléze ukáže, že tak úplně neodpovídají skutečnosti," upozorňuje František Švihlík.

Taktika prodejců, jak dostat seniory na předváděcí akce, se příliš nemění. Opakují se pozvání na „vepřové hody", na slosování o vánoční dárek v hodnotě tisíc korun, prezentaci vína, čokolády, uzenin a sýrů formou rautu nebo slib dárku v hodnotě 1000 korun pro každého účastníka. Nakonec je ovšem z občerstvení třetinková láhev vody a jako dárek držák na mobilní telefon za pár desítek korun.

Podle inspektorů ČOI seniory samozřejmě láká nabídka polarizačních lamp schopných vyléčit cokoli, přístrojů na reflexní terapii nohou, které prý mají příznivý vliv na cukrovku, ledviny, játra či prostatu. A naprosto neodolatelné pro ně je, když dostanou možnost přístroj s deklarovanou cenou 80 tisíc korun získat za cenu třeba jen dvaceti nebo třiceti tisíc – i když si kvůli tomu budou muset nakoupit další zboží.

Mimo kupní smlouvy mohou podepsat i úvěrovou smlouvu a z kupní ceny 35 tisíc je hned řádově o deset tisíc více," uvádějí inspektoři.

Není to bonzování. Je to obrana

ČOI se snaží proti šmejdům bojovat. „Jsou ale stále o krok před námi," přiznává František Švihlík. Podle zákona musí být předváděcí akce nahlášena deset dní předem a prodejci nesmějí chtít peníze od zákazníků okamžitě, ale až za sedm dní, obojí ale organizátoři různými způsoby obcházejí. Přestali mimo jiné vyvěšovat plakáty o akcích a namísto toho seniory kontaktují telefonicky. Kde získávají jejich telefonní čísla, není jasné. Společnosti také rychle vznikají a zanikají, takže je těžké od nich vymoci udělené pokuty.

Zákony a zákonodárci zatím ČOI v boji se šmejdy příliš vstříc nevycházejí, zřejmě proto, že existuje obava, zda by nešlo o bránění v podnikání.

Inspektorům zato pomáhají sami senioři, když jim konání podezřelé akce ohlásí. Zatím jsou to však jen první vlaštovky. „Není to bonzování. Je to způsob jak ochránit své vrstevníky," říká ředitel východočeské ČOI.

Co se nemění, je princip akcí: nabízené zboží je předražené, jeho kvalita mizerná a informace o zázračných přístrojích lživé. Agresivní psychologické postupy se navíc zaměřují na velmi zranitelnou věkovou skupinu. „Tento problém se týká nás všech, protože prarodiče jsou ve všech rodinách," upozorňují inspektoři.

Pokuty: 30 milionů

ČOI loni uložila organizátorům předváděcích akcí v celé ČR 151 pokut ve výši 30 milionů Kč. Nejvyšší pokutu, 2,5 milionu Kč, dostala firma IQ Teleshopping. Inspektoři zjistili pochybení v 76 procentech provedených kontrol, což je o pět procentních bodů lepší výsledek než předloni. Loni provedla inspekce 321 kontrol. Ve 177 případech inspektoři zjistili porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností, v osmdesáti případech zjistili použití některé z forem nekalých obchodních praktik.