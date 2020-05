"Určitě budeme otvírat všechny, pokud nebude vydané nějaké nové vládní nařízení," říká Josef Solár, ředitel rychnovského domu dětí a mládeže Déčko.

Pobytové tábory má rychnovské Déčko naplněné už od února. "Jenom u některých jsou volná dvě či tři místečka. U příměstských táborů jsme trochu vyčkávali, kdyby náhodou nebyly povolené. Je u nich změna v tom, že je možné se na ně přihlásit třeba ještě týden před jejich konáním. Čekal jsem do poslední chvíle, jestli nebude nařízena maximální kapacita. Mohlo by dojít ke změně, kdyby například přišla druhá vlna koronaviru a účast by byla limitována třeba 15 dětmi. Ale jsme připraveni i na tuto variantu," podotýká Josef Solár.

Vesměs se těchto táborů účastní okolo třiceti dětí. "Rozdělili bychom je na dvě skupiny. V Rychnově máme dobré zázemí a už nyní probíhají činnosti ve dvou patrech, aby se děti nepotkávaly, mají své záchody, rodiče sem nesmí vstoupit a my máme půlhodinu čas na to prostory pročistit - jsme schopni naplnit veškeré podmínky, které nám dala metodika ministerstva školství a tělovýchovy pro střediska volného času," dodává ředitel Déčka.

"Co jsem se zatím dozvěděla od hlavní hygieničky, i my jsme schopni se všem podmínkám přizpůsobit a tábory budou," hlásí ředitelka dobrušského domu dětí a mládeže Jaroslava Šafářová.

"Volná místa ještě máme, obsazený je jeden tábor. Stejně ještě nevíme, jak budou rodiče reagovat, jestli budou chtít děti pustit, nebo ne. Myslím si, že nějaké změny ještě budou, a uvidíme, jak se bude situace s epidemií vyvíjet," vysvětluje Jaroslava Šafářová.

K moři letos ne

V červenci i v srpnu pak budou moci děti využít programů připravených Domem dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí. V jeho nabídce jsou převážně příměstské tábory, ale zájemci mohou vyrazit rovněž na tábor s ubytováním v chatkách v Hájemství u Dvora Králové nad Labem, na tábor v judu, který probíhá ve vojenských stanech v Petrovičkách u Mladkova, a další.

"Sportovní tábory jsou oblíbené, pořádáme jich několik, máme i tři taneční tábory, zážitkové a jazykové s výukou angličtiny. Volná místa ještě jsou. Zrušit jsme museli tři tábory zahraniční, jeden v Chorvatsku u moře, pak pro rodiče s dětmi s turistikou kolem Dachsteinu v Rakousku a taneční tábor u moře v Bulharsku. Kdyby se tanečnice kvalifikovaly, zúčastnily by se tam rovnou mistrovství Evropy v mažoretkovém tanci," upozorňuje ředitelka kosteleckého domu dětí a mládeže Petra Hladká.

Ruší se i tuzemské tábory

Nejen zahraničním táborům přitom kvůli pandemii koronaviru odzvonilo.

"Letní tábor Borovice se ruší," oznámil ředitel smiřického domu dětí a mládeže Aleš Šob. Zázemí měl mít tábor v areálu Seba nedaleko Mnichova Hradiště v oblasti Českého ráje.

"Areál SEBA bude tento rok zcela uzavřen pro veřejnost. I kdyby byly tábory povoleny, představují podle majitelky dlouhodobé pobyty velkého počtu dětí na SEBĚ nepřijatelné zdravotní riziko. Majitelka dává přednost zdraví všech účastníků i za cenu nulového výdělku. Na táboře bývá pohromadě 100 osob (vedoucích a dětí), při odjezdu na tábor se sejde 200 lidí. Děti bydlí společně blízko sebe v pokojích a chatkách po 4 nebo 5, i při činnostech jsou v neustálém blízkém kontaktu. Pokud by někdo nákazu přivezl s sebou, nastal by velký problém," zdůvodnil zrušení Aleš Šob.

"Uvažovali jsme ještě o jednom příměstském táboru na začátku prázdnin, ale uvidíme, jestli se programem dokážeme do podmínek "vejít"," vysvětluje ekonomka smiřického domu dětí a mládeže Jana Klikošová.

Program příměstských táborů na srpen pak projde obměnou, bude bez výletů, ale vše i v tomto případě bude záležet na vývoji pandemické situace.

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června. ZMaximální počet dětí i pořadatelů jednoho pobytu bude do 300 až 500 lidí, podle epidemiologické situace, u stanových táborů maximálně 100 lidí. Jde vždy o celkový počet. Podmínkou účasti bude také aktuální potvrzení od lékaře či přísnější pravidla pro personál v kuchyni. Důležité bude omezit kontakty účastníků tábora s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob (města kulturní akce apod.). Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.



„Pokud bude dobrá epidemiologická situace a organizátoři budou dodržovat nastavená pravidla, není důvod, aby tábory neproběhly. Naopak bychom chtěli aktivity dětí v přírodě podpořit a umožnit jim tak v létě seberozvoj a dobrodružství, které tábory přináší. Zvýšený důraz klademe především na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny všech účastníků. To znamená pravidelné mytí rukou za použití mýdla a jednorázových ručníků, používání dezinfekce, nošení roušek mimo areál tábora a volnou přírodu a dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny. „Pořadatelům příměstských táborů bychom doporučovali držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.