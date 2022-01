V některých lokalitách zaznamenali energetici výpadky proudu, silný vítr zaměstnává také složky záchranného systému. Už v pátek vyprošťovali hasiči čtyři havarované kamiony, o víkendu se ke komplikacím přidala vichřice.

Silný vítr zaměstnává také složky záchranného systému. Už v pátek vyprošťovali hasiči čtyři havarované kamiony, o víkendu se ke komplikacím přidala vichřice. "Od včerejšího večera jsme vyjížděli kvůli silnému větru k asi 25 událostem. Hlavně jsme odstraňovali spadené stromy a ulomené větve zasahující do komunikací. U Zdobnice na Rychnovsku spadl večer strom na projíždějící osobní automobil, nikdo nebyl zraněn," informovala v neděli ráno na Twitteru mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

Už o pár hodin později se nicméně počet komplikací několikanásobně zvedl. "Počet případů, které působí silný vítr, narůstá napříč celým krajem. Za dnešek evidujeme zatím 50 událostí. Lidé nám hlásí stromy na komunikacích, nebezpečí pádu částí porostu na chodníky i poškozená elektrická vedení. V terénu jsou profesionální a dobrovolné jednotky hasičů," doplnila v neděli před polednem Götzová.

Zatím největší problémy spojené s orkánem hlásí vyšší polohy. Kvůli vichřici stojí obě lanovky na Sněžku a některé vleky. Horská služba v Krkonoších už před víkendem důrazně nedoporučila vypravovat se v nepříznivém počasí na hřebenové túry.

V královéhradeckém kraji zaznamenala společnost ČEZ k 10. hodině celkem 8 poruch na vedení vysokého napětí. Bez energie tak zůstalo 6,5 tisíce domácností. "K nejpostiženějším oblastem patří podhůří Krkonoš, Semilsko, Náchodsko, Trutnovsko, Chrudimsko a Svitavsko. Na odstraňování poruch pracujeme, ale bohužel na mnoha místech stále silně fouká, takže se poruchy mohou stále objevovat," uvedla mluvčí společnosti Šárka Lapáčková Beránková.

