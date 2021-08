VIDEO: Strážníci zveřejnili záznam běsnění šíleného střelce z benzinky

Ne, to není Amerika, to je východočeský Trutnov. Zdejší městská policie zveřejnila videozáznam z kamerového systému, který dokumentuje březnové řádění nepříčetného útočníka v dlouhém koženém babátě a se zbraní v ruce na trutnovské benzince, kde zranil strážníka a zdemoloval auto strážníků. Záběry jsou to neuvěřitelné. Podívejte se na videa. První je z jeho řádění, druhé ze zadržení policií.

Řádění nepříčetného útočníka na trutnovské benzince | Video: Městská policie Trutnov

"Pachatel tehdy v březnu zranil našeho strážníka a zdemoloval náš služební vůz," uvedli ke zveřejněnému videu trutnovští strážníci. Už včera jsme informovali o ukončení policejního vyšetřování události. Trestní stíhání 28letého muže, který v březnu střílel na čerpací stanici Benzina v Trutnově v Polské ulici na městské strážníky, jednoho z nich zranil a zdemoloval jejich vůz, bylo zastaveno. Podle znaleckého posudku totiž muž nebyl v době zločinu příčetný. Hrozil mu trest odnětí svobody od 6 měsíců do 6 let. Znalec doporučil jeho umístění do zabezpečovací detence. Více jsme o závěrech policejního vyšetřování psali zde: Dohra střelby na pumpě v Trutnově. Pachatel nebyl příčetný, má jít do detence Přečíst článek › Znalec z oboru balistiky potvrdil, že muž střílel ze samonabíjecí krátké expanzní pistole a opakovací pistolové kuše s integrovanou napínací pákou. Jednoranová pistolová kuše s integrovanou napínací pákou se našla spolu s náboji, šípy, zásobníky, nábojovým pásem s nefunkčními náboji, koženým páskem s atrapami nábojů, páčidlem, kovovými vrhacími hvězdicemi a noži v jeho autě. Divoký incident se odehrál letos 18. března před čtvrtou hodinou ráno v Trutnově na čerpací stanici v Polské ulici u Lidlu. Muž si na pumpě vzal z chladícího pultu čtyři láhve limonád a bez zaplacení odešel. Když na výzvu prodavačky nereagoval, zavolala na linku 156. Muž zaútočil nejen na strážníky, ale i na jejich auto, které značně poškodil. Podívejte se rovněž na policejní video ze zadržení útočníka: Zdroj: Youtube Pachatel strážníky nejdříve napadl slovně, poté na ně začal střílet. Strážníci střelbu opětovali. Muž skočil do auta a z místa odjel. Policistům se podařilo pachatele po několika set metrech dopadnout v Poříčí a zadržet. Kvůli zranění pachatele zavolali na místo záchranku, která ho převezla do nemocnice. Z evidencí policisté zjistili, že muž není držitelem zbrojního průkazu a nikdy v minulosti nebyl trestán.