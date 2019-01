Chrudim /OD SOUSEDŮ/ - Provozovatelé vietnamských večerek v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku, kde údajně nakupoval kořalku muž otrávený metylalkoholem, byli propuštěni z vazby a své provozovny opět otevřeli. Domovní prohlídky u prodejců totiž na žádný závadný alkohol nenarazily. Jednapadesátiletý muž, známý jako místní alkoholik, se podle policie otrávil ze zcela jiného, zatím však neznámého zdroje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Je prvním a zároveň zatím posledním otráveným člověkem ve východních Čechách. Hospitalizován byl minulý týden v nemocnici v sousední Čáslavi. Už v pátek ale mohl být propuštěn do domácího léčení, jeho otrava nebyla vážná.

„Metylalkohol byl u muže sice zjištěn, ale pouze v netoxickém množství," uvedl ředitel Městské nemocnice Čáslav Martin Novák.

Policie obě ronovské večerky uzavřela již ve čtvrtek dopoledne a oba provozovatele zatkla, hned v pátek však Vietnamce propustila, a ti v sobotu své obchody opět otevřeli.

„Odebrané vzorky alkoholu byly na metylalkohol negativní, od těchto prodejců zdroj metanolu tedy nepochází. Novou stopu však zatím nemáme, s mužem je obtížná komunikace," informovala včera policejní mluvčí Eva Maturová.

Obtížná komunikace znamená v překladu místních, kteří dotyčného znají, těžký alkoholismus.

„Pije skutečně kde co, možná, že ho od závažnějších následků otravy zachránilo to, že si závadný alkohol naředil velkým množstvím čisté kořalky," řekl jeden obyvatel Třemošnice, která leží pět kilometrů od Ronova a kde má muž trvalé bydliště. I podle dalších je jednou z místních alkoholových figurek.

Připomíná to případ otráveného šestatřicetiletého muže z Libštátu na Semilsku, který se minulý týden neotrávil vypitím originálního tuzemáku, jak původně tvrdila jeho manželka. Do prázdné lahve si totiž sám nalil závadný alkohol z barelu, který měl doma. I on původně ukazoval prstem na vietnamské prodejce.

Východočeští hygienici od předminulého týdne, kdy byly vyhlášena prohibice a začaly rozsáhlé šťáry v prodejnách a restauracích, zatím na závadný alkohol nikde nenarazili. Řešili pouze drobnější nedostatky ve vedené dokumentaci, nemuseli sankcionovat ani porušování zákazu prodeje tvrdého alkoholu.

„Kontroly nadále probíhají, ale dosavadní rozbory byly v pořádku. Neevidujeme ani žádného otráveného," řekla včera mluvčí hradeckých krajských hygieniků Veronika Krejčí. Podobně informoval i ředitel pardubické krajské hygienické stanice Antonín Vykydal.

Východní Čechy jsou tak společně se severními a západními Čechami a Vysočinou jediným regionem v Česku, kde se zatím s výjimkou mužů v Libštátě a Třemošnici neobjevil závažnější problém s metanolem. Na trhu však podle výpovědí dvou hlavních obviněných z Opavska koluje 15 tisíc litrů jedovatého alkoholu. Na začátku aféry ovšem bylo v oběhu 15 tun metanolu, dvě třetiny už kriminalisté zajistili. Doufejme, že ten zbylý na černém trhu ani po skončení prohibice nepřekročí hranice Čech…

Lidé si nadále mohou nechat alkohol z domácích zásob překontrolovat na obsah metanolu například ve zdravotních ústavech v každém okresním městě, rozbory provádí i pardubická chemicko-technologická fakulta. Vždy stačí přinést 100 mililitrů na jeden vzorek.