Unikátní cisterciácký klášterní komplex Krzeszów s monumentální bazilikou a kostelem, označovaným jako slezská sixtinská kaple, nebo vojenské muzeum s podzemní továrnou hitlerovského Německa ve městě Kamienna Góra, kde nacisté provrtali půdu jako ementál a vyráběli letadla a vojenská letadla. Do blízkosti takových míst vedou vlakové spoje, které na prázdniny nasadila společnost GW Train Regio (GWTR). A létem nekončí, spoje budou jezdit i v září. Na přeshraniční vlakové dopravě se nicméně odráží obava některých cestujících ze současné situace, způsobené koronavirem. Úbytek turistů je patrný, ve srovnání s předchozími roky jich jezdí méně.

Vlakové jednotky SA134 s kapacitou 130 míst pendlují dvakrát denně mezi Adršpachem, Teplicemi nad Metují, Meziměstím a polským stotisícovým městem Walbrzych. Z Trutnova jezdí čtyřikrát denně motorák pro 55 osob. S jedním přestupem můžete díky tomu vyrazit až k vlnám Baltského moře do polských přístavních měst Gdaňsk, Sopoty a Gdyně. Je však potřeba pohlídat jízdní řád, polští železničáři provádí jeho časté změny.

K moři za pětistovku

Motorák jezdí z Trutnova přes Bernartice, Královec a Lubawku do stanice Sędzisław, jízdenka na celou cestu stojí 54 korun. Lístky se prodávají u průvodčího ve vlaku. Z cílové zastávky existuje přípoj na polský vnitrostátní rychlík (TLK) Artus, který jede až k Baltu. Cesta z města Sędzisław u českých hranic až k moři do Gdaňsku trvá devět a půl hodiny, stojí 77 zlotých (zhruba 460 korun).

Na přeshraniční vlakové dopravě se letos odráží obava některých cestujících ze současné situace, způsobené koronavirem. Úbytek turistů je patrný, ve srovnání s předchozími roky jich jezdí méně. Deníku to řekl Jan Ivanko, vedoucí střediska vlakového dopravce GW Train v Královéhradeckém kraji.

„Lidé se zatím ještě bojí cestovat do Polska, tolik jich nejezdí. V předchozích letech jich jezdilo víc zhruba o 10 až 20 procent, na trati přes Meziměstí o 30 procent. Bývaly dny, kdy do Adršpachu jezdily i dvě vlakové soupravy, letos ještě ani jednou,“ přibližuje situaci Jan Ivanko.

V srpnu jezdí více lidí

Ve druhé polovině prázdnin se provoz rozhýbal více. „V srpnu jsme zaznamenali narůst cestujících. Vlak mezi Polskem a Adršpachem jezdí pravidelně plný, cestuje v něm 100 až 130 osob. I ve vlaku z Trutnova jsme měli případy, kdy byl plný a lidé stáli. Ale to je hodně nárazové, kdy do vlaku nastoupí větší skupina,“ říká.

Společnost GW Train provozuje také celoroční železniční přepravu na trati z Trutnova do Svobody nad Úpou a zpět. „Tam byl také patrný pokles, přestali jezdit školáci. Přes prázdniny se situace stabilizovala,“ tvrdí Ivanko.

Přes Královec jezdí spoje do Polska dvanáct let. Loni vyrážely pouze o víkendech, letos každý den. Přes Meziměstí funguje přeshraniční železniční doprava třetí sezonu. „Z Trutnova se nejvíce jezdí do měst Lubawka a Kamienna Góra, u Poláků je také největší zájem o tato místa,“ poukazuje na nejoblíbenější cíl.

Přeshraniční vlakové spojení Adršpach - Walbrzych funguje v turistické sezoně, mezi Královcem a a polským městem Sedzislaw se dá jezdit celoročně.

Prodloužení současných jízdních řádů až do 28. září bylo očekávaným krokem. „Polská strana provádí změny jízdních řádů každé dva měsíce. První byl odsouhlasený do 30. srpna, nyní byla potvrzená druhá část do 28. září. Bylo to tak původně plánované,“ vysvětluje Jan Ivanko.

Zajímavým tipem pro turisty může být výlet z vlakového nádraží Lubawka v Polsku do obce Krzeszów, kde se nachází unikátní cisterciácký klášterní komplex, nazývaný evropskou perlou baroka. Po staletí tam mířili poutníci, aby prosili o pomoc prostřednictvím Milosrdné Matky Boží, patronky opatství Krzeszów.



Uvidíte monumentální baziliku Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie s bohatou výzdobou, jejíž přes 70 metrů vysoké věže jsou viditelné už z dálky několika kilometrů, mauzoleum slezských Piastovců - jednu z největších nekropolí tohoto typu v Evropě, kostel sv. Josefa s působivými freskami, označovaný jako slezská sixtinská kaple, historický hřbitov a nádhernou kapli Marie Magdaleny. Cesta po červené značce je dlouhá asi 10 km, kratší trasa s kombinací červené a zelené je dlouhá zhruba 7,5 km.