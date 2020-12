Provozovatelé lyžařských středisek se mohou radovat. Sice s řadou opatření, ale přece jen budou moci konečně rozjet vleky a lanovky. Jiní podnikatelé v cestovním ruchu už tak nadšeni nejsou.

"Otevřeli jsme, ale už zase budeme muset zavírat," povzdechla si v pondělí jednatelka Wellness hotelu Říčky Jiřina Keprtová.

Neuplynuly ještě ani dva týdny, co mohli otevřít, a teď se provozovatelé hotelů, penzionů a další poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb dozvěděli, že dveře svých podniků musí znovu zamknout. Už od pátku 18. prosince, v tentýž den, kdy se rozjedou vleky.

"Hotel máme pět let a toto byl nejhorší rok, jaký může být. Ztráty za jaro a podzim budou do milionu korun určitě. Každý na horách vám pak řekne, že konec roku je nejvýdělečnější. Máme i s přistýlkami 102 lůžek a měli jsme na konec roku všechno obsazené. Nevím, jak dlouho se to dá ještě utáhnout. Kompenzace nejsou v podstatě žádné, pouze za zaměstnance a rostou další náklady. Pomohlo by nám samozřejmě nejvíc, kdyby nás nechali otevřené, třeba i s nějakým omezením, ale abychom mohli fungovat a lidé měli možnost se ubytovat, když si vyjedou na hory zalyžovat," uvedla Jiřina Keprtová.

O tom, že by to někdo jiný z podnikatelů v okolí už docela vzdal, zatím neví. "Možná všichni doufáme, že příští rok bude lepší," dodala.

Kompenzace od státu

Náročný rok prožívali vzhledem k vyhlášeným nouzovým stavům a uzavíráním i provozovatelé Srubu Karolina v Deštném v Orlických horách. "Snažíme se nějak udržet, ta situace se neustále komplikuje," sdělil společník provozovatele Tomáš Povolný.

Srub nabízí ubytování a provozuje také restauraci, před zimní sezonou si dává každoročně pauzu, jak nakonec dlouho potrvá, není jisté. Nadcházející období až do března přitom přináší ty nejdůležitější příjmy. "Pokud by zimní sezona měla být v tomto režimu, mohla by být pro nás případně i konečná," upozornil a dodal, že velkou zátěž prožívají i zaměstnanci, kteří by si rádi kromě své mzdy vydělali i něco navíc, což jim umožňuje zvýšený turistický ruch. Ten je však nyní vzhledem k omezování téměř nulový.

Nejistota vládne i jinde

I jiní podnikatelé přitom poukazují na to, že dosavadní kompenzace na pokrytí veškerých nákladů byly nedostatečné a ostatní pomoc vzhledem k dostupnosti byla neúčinná. Firmy a živnostníci se tak kvůli neustále narůstajícím nákladům dostali do potíží a museli si poradit sami.

"Provozovatelé malých vleků nechtějí ani tyto sjezdovky zasněžovat, protože nevědí, jestli pro ně tahle investice neskončí prodělkem. Všechno je s otazníkem," tvrdí Jana Matyášová, referentka Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří, které leží u hranice s Polskem.

Také pro ni je rozhodnutí o uzavření ubytovacích služeb nepochopitelné, zvlášť v případě zdejších malých poskytovatelů. "Jsou to většinou roubenky, mají samostatné vchody, ty ubytované rodiny se ani nemusejí potkat. Když ubytovatelé zajistí dezinfekci a všechno ostatní, tak proč musejí mít i oni zavřeno? Fakt je lituji, je-li to pak jejich jediný zdroj příjmu, je to pro ně likvidní," říká.

Vláda nyní připravila nový kompenzační balíček a oznámila, že programy bude možné kombinovat.

Provozovatelé restaurací, hospod i další malí živnostníci zapojeni do iniciativy Chcípl pes pak v pondělí ještě před zasedání vlády prohlásili, že jsou připraveni v protestech pokračovat a vyzvali i další, aby se k nim připojili. Třeba jen rozsvícením svých provozoven po 20. hodině.



"Jsme součástí Evropské unie, tak bychom byli rádi, aby se vláda inspirovala kompenzačními balíčky, jaké má třeba Německo. Abychom dostali kompenzaci 80 procent tržeb za minulé období. Ty peníze použijeme na úhradu nákladů, ale samozřejmě také na zaměstnance. Už dnes je do naší iniciativy přihlášeno skoro 300 restaurací a další přibývají. V každé je zaměstnáno deset až patnáct lidí, každý má doma nějakou rodinu a ti všichni jsou na hraně osobního bankrotu," sdělil iniciátor protestů Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek.



Upozornil také na to, že vláda doposud opomíjela ty, kteří začali podnikat až letos, a také společnosti, které sice neplatí nájem z prostor, v nichž podnikají, ale pořídily si je za úvěry, které nyní musí splácet a nemají z čeho.