Rekordní zájem byl v sobotu o prohlídky běžně nepřístupné malé vodní elektrárny na Přehradě Les Království v Bílé Třemešné. Letos je to sto let, kdy zahájila provoz. Při velkém výročí energetická společnost ČEZ otevřela elektrárnu návštěvníkům. Po historickém secesním schodišti se do elektrárny přišlo podívat 690 zájemců o exkurzi.

Zájemci si mohli prohlédnout strojovnu elektrárny, historické secesní interiéry, všechny důležité vnitřní i venkovní části elektrárny a přímo od zaměstnanců elektrárny a průvodců se dozvěděli zajímavosti přímo z provozu. Viděli i potrubí o průmětu 26 cm, kterým se z přehrady přivádí voda do elektrárny. Při plném výkonu obě turbíny potřebují vody tolik, že by olympijský plavecký bazén byl plný za 4:20 minuty.

„Elektrárna přivítala návštěvníky v podobě, jak ji znali naši předkové před 100 lety. Budova i provoz se totiž v letech 2005 až 2012 dočkaly citlivé celkové opravy a modernizace. Díky nové střeše a venkovnímu nátěru získala stavba zpátky svůj secesní šarm. Současně ale teď její srdce bije spolehlivěji a elektrárna vyhovuje nárokům moderní energetiky 21. století,“ uvedla Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ.

Dvě moderní turbosoustrojí

„Ekologickou energii zde vyrábí dvě moderní turbosoustrojí s horizontálními Francisovými turbínami o výkonu 2210 kW, které nahradily původní turbogenerátory z roku 1923. Historické turbíny jako součást národního kulturního dědictví se staly součástí sbírek Národního technického muzea. Modernizována byla také čistírna odpadních vod, došlo k rekonstrukci rozvodny vysokého i nízkého napětí. Po modernizaci pracují stroje s vyšší účinností a k výrobě stejného množství elektřiny potřebují o stovky tisíc kubíků vody méně,“ vysvětlil přínos modernizace ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Les Království je druhým vodním dílem na horním Labi, výše proti proudu řeky už se nachází jen Labská přehrada ve Špindlerově Mlýně. Vodní dílo i jeho elektrárna jsou postaveny v pseudogotickém duchu. Stavba vodního díla u Dvora Králové nad Labem s původními náklady 4,7 milionu rakouských korun se kvůli první světové válce protáhla na tehdy neuvěřitelných deset let a Les Království už tak byl zprovozňován jako ve své době největší vodní nádrž nové Československé republiky. Elektrárna pracující na třicetimetrovém spádu vodních hladin ročně vyrobí v průměru 8 milionů kWh elektřiny, a pokryje tak spotřebu zhruba 2300 východočeských domácností.