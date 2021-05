„Nejsme nyní schopni říci, zda k nějakému pochybení došlo, protože šetření ještě není ukončeno,“ řekla Deníku mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

Podrobné informace nechce k případu vzhledem k vyšetřování sdělovat ani vedení věznice, ani Policie ČR. Jisté je, že k vraždě došlo přímo v jedné z cel. Pachatel, který byl ve vězení kvůli majetkové trestné činnosti napadl dvaačtyřicetiletého spoluvězně.

„Starší muž, který byl vazebně stíhán za drogovou trestnou činnost, i přes urgentní oživovací pokusy jak příslušníků vězeňské služby, tak i lékařů na následky zranění zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Podle CNN Prima News muž spoluvězně nejprve škrtil a následně mu do krku zarazil rukojeť z kbelíku. Kriminalisté detaily činu zatím nezveřejnili, muži za něj ale hrozí až osmnáctiletý trest.

O varaždě v hradecké vazební věznici jsme poprvé informovali zde:

Jisté je, že už samotná vražda uvnitř věznice je hodně neobvyklým případem. „Podle historicky dostupných materiálů se ve Vazební věznici Hradec Králové dosud takový čin nikdy nestal,“ potvrdil mluvčí hradecké vazební věznice Ilja Jurka. Podle údajů Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR je hradecký případ jedinou vraždou mezi vězni v Česku za poslední dva roky. „Co se týká počtů těžkého ublížení na zdraví mezi vězni, pohybují se v řádu jednotek za rok. Za letošní rok jsme zaznamenali tři případy, přičemž ten hradecký jediný skončil smrtí vazebně stíhané osoby,“ uvedla Prunerová.

Podle informací CNN Prima News měla vězeňská služba útočníka po incidentu převézt do věznice v Brně na psychiatrii. Mluvčí hradecké věznice uvedl, že vězeňská služba obecně musí postupovat podle zákona a ve vazební věznici držet odděleně pachatele násilných a dalších těžkých zločinů od zbytku vězňů. Podle mluvčí krajských policistů Ivy Kormošové je případ z hradecké vazební věznice letošní první dokonanou vraždou v Královéhradeckém kraji.

TŘI POKUSY O VRAŽDU VE VALDICÍCH

Krajští policisté žádnou vraždu uvnitř některé z věznic za poslední dekádu neevidují. Policejní mluvčí Iva Kormošová ale připomněla tři pokusy o vraždu, které se shodně odehrály ve věznici ve Valdicích, do níž jsou umisťováni zpravidla ti nejtěžší zločinci.

V roce 2014 tam tehdy pětadvacetiletý Patrik Kónya na střeženém pracovišti napadl jednapadesátiletého spoluvězně kladivem. Spoluvězně udeřil minimálně pětkrát do temene hlavy a obličeje. Muže zachránil okamžitý letecký transport do nemocnice a operace. Útok sice přežil, ale zůstaly mu těžké trvalé následky. Kónya, který si ve Valdicích odpykával trest za ubití otčíma, dostal za pokus o vraždu výjimečný trest 30 let vězení.

K druhému pokusu o vraždu došlo ve Valdicích přesně před rokem. Třicetiletý muž ostrým předmětem napadl zaměstnance vězeňské služby, který jen díky okamžité reakci vyvázl z útoku bez zranění. Cizinci, který si odpykává trest za dřívější pokus o vraždu, hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.

Třetí okus o vraždu se ve Valdicích odehrál letos v březnu. Bitka dvou spoluvězňů tam skončila skokem staršího z nich koleny na hlavu ležícího soka. Pachateli hrozí 18 let vězení.